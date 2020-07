Florenzi vuelve a Roma para salir; el Sevilla, en la 'pole'

"¡Solo gracias! Valencia, me acogiste con cariño y calidez. Tuvimos que enfrentarnos a muchos equipos en el campo, y luego todos nos encontramos jugando en un equipo contra un oponente inesperado y maldito. Gracias, muchas gracias por hacerme sentir como en casa. Gracias a todos los miembros de la sociedad: del primero al último. Gracias a mis compañeros de equipo: un grupo de chicos fantásticos. Adiós Valencia, sólo gracias! Alejandro". Con esas palabras se despedía hoy Alessandro Florenzi del Valencia, club en el que ha militado los siete últimos meses.

El lateral italiano no ha llegado en el mejor momento para el conjunto levantino y, pese a ello, ha jugado 12 partidos de Liga. Era su estreno fuera de Italia tras ocho años en la Roma, club del que era capitán y al que regresa ahora. Pero pese a que aún le quedan tres años de contrato no continuará y, a sus 29 años, volverá a salir.

Con su trayectoria y, a sus 29 años, mucho fútbol por delante, hay varios equipos interesados, pero especialmente tres: dos italianos y un español. Sevilla, Fiorentina y Atalanta, según TuttoMercatoWeb serían los que tendrían ahora mismo la delantera.

El equipo de Nervión, que ya lo tuvo en cartera el pasado año, busca jugadores para ambas bandas y, aunque Florenzi juega habitualmente por la derecha también lo ha hecho por la izquierda. Monchi lo conoce a la perfección, pues era el capitán de la Roma en su etapa en la capital italiana y dentro de dos semanas ambos clubes tienen un encuentro pendiente en el que podrían tratar el tema.

Lo que parece claro es que la Roma quiere desprenderse de él. Así lo asume también el agente del jugador, Alessandro Lucci, quien se queja de que Florenzi renunció a un gran contrato hace dos años para seguir en el club romano y ahora éste le da la espalda. "Alessandro es uno de los tipos más puros y saludables que he conocido. Tomó una decisión por su romanismo, correcta o incorrecta, no lo sé. Lo que sé es que hace dos años, cuando debía acabar su contrato con los Giallorossi por razones de retraso relacionadas con el club, el Inter de Spalletti le ofrecía cinco años, lo estaba esperando. A los 27 años dejó mucho dinero sólo para quedarse en la Roma. Dicho esto, hoy día ya no se tienen en cuenta los referentes de los clubes. El aficiondo vive de la pasión, es emocionalmente vulnerable, una actitud lo lleva a cambiar de opinión de inmediato. Sólo hace falta un momento para destruir quince años de amor. Y luego también están las empresas, que impulsan la venta", se quejaba Lucci en Il Foglio.

Florenzi tiene actualmente un valor de mercado de 16 millones de euros y, aunque la Roma quiere desprenderse de él y para eso está dispuesta a bajar el precio, nunca es descartable que, si no le satisface ninguna oferta, acabe cediendo al jugador. Como ocurrió cuando lo cedió al Valencia, el propio futbolista tendrá mucho que decir.