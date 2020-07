El incierto futuro de los cedidos y del 'patito feo' del Sevilla de Lopetegui

La plantilla del Sevilla FC disfruta de unos días de merecido descanso después de firmar un espectacular tramo final de LaLiga, en un envidiable estado físico, invictos y casi imbatibles. El buen hacer del equipo dirigido por un elogiado Julen Lopetegui al regreso del largo parón por el coronavirus le ha permitido quedar en el cuarto puesto empatado a puntos con el Atlético, tercero, y encarar con confianza y optimismo la eliminatoria de Europa League ante la Roma. Pero no todos gozan de asueto en Nervión. Mientras técnicos y jugadores reponen fuerzas soñando con levantar la Sexta, en los despachos crece la actividad sobre fichajes y, sobre todo, salidas.



Pocos, muy pocos peros se le puede poner a este Sevilla, donde la grandísima mayoría de sus futbolistas ha rendido a un nivel óptimo. Algunos han estado de sobresaliente y, casi todos, por encima incluso de lo que se esperaba de ellos. Esto quiere decir o al menos invita a pensar en que el club no necesita repetir la revolución que Monchi realizó el verano pasado y que basta con hacer algún que otro retoque, como elegir al sustituto de Banega, o remodelar la portería, y con retener a jugadores como Diego Carlos o Lucas Ocampos, el goleador más eficiente de LaLiga.



Es decir, con argumentos de sobra para mantener el grueso del plantel, la prioridad en Nervión a día de hoy es acelerar al máximo las salidas en un mercado donde previsiblemente se va a mover muy poco dinero. Esto deja en una complicada situación a los once futbolistas que se encuentran cedidos en diferentes equipos y a aquellos que menos protagonismo han tenido en esta 2019/2020. En este último grupo merece destacar, por encima de todo, el nombre de Rony Lopes, que sin ningún lugar a dudas ha sido el 'patito feo' del Sevilla de Lopetegui y le pone muy difícil continuar.



El Niza aprieta por su contratación, pero la operación no resulta sencilla a priori, teniendo en cuenta los 25 millones de euros en los que el club valoró su contratación, la más cara de la historia del club a no ser que Jules Koundé (20+5) cumpla todas las variables contempladas en su contrato. Mientras su futuro se aclara, Rony se relaja en Marbella, como él mismo ha mostrado a través de su perfil oficial en Instagram.





Por su parte,, el panorama no es mucho más alentador que el de Rony Lopes. Por su juventud y alentador futuro, como, son más que aprovechables a corto-medio plazo. Ellos serían las excepciones, pero otros compañeros más curtidos ya afrontan una situación más que incierta.Cabe deducir que,, dificilmente Lopetegui repescará a alguno; pues tampoco es que losse hayan salido en sus equipos de origen. En esta galería puedes consultar, uno a uno, el rendimiento esta temporada de los once cedidos del Sevilla