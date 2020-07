En México apuntan movimientos del Sevilla por Tecatito Corona

Lopetegui, siempre muy prudente en sus declaraciones, se soltó cuando en su momento se le preguntó por la posibilidad de traer a Tecatito Corona, al que conoce muy bien de su etapa en el Oporto. El técnico vasco reconoció en 'Fútbol Picante' que lo recibiría con los brazos abiertos pero que entendía la dificultad de reclutarle por las pretensiones económicas del club portugués. No en vano, los 'Dragoes' parten de su cláusula de 30 millones, si bien estaría dispuesto a negociar si llegara una buena oferta que se aproximara a estas cifras.

Esto no quiere decir que Monchi no se encuentre pendiente por si las especiales circunstancias de este mercado propician que el Oporto baje sus pretensiones por futbolista diestro, con numerosos pretendientes y que se puede desempeñar tanto de lateral como más adelantado en la derecha. En este sentido, no le pierde de vista más allá de que se miren otras opciones que también están marcadas en rojo en la agenda.

Tanto es así que en México, más concretamente el periodista Paco Arredondo, de TUDN Radio, se asegura que el Sevilla insiste en el fichaje de Tecatito Corona y que trata de acelerar las negociaciones para poder contar con el azteca. Incluso hace referencia a la posibilidad de que Lopetegui hable con el futbolista para que ponga de su parte en las conversaciones para militar en Nervión.