Pozo, ante el reto de lograr lo que no hicieron Koné, Diogo, Luna...

"No han sido meses fáciles. Hemos sufrido, nos hemos esforzado y hemos trabajado duro en la lucha por una permanencia que finalmente no ha podido ser. Solo tengo palabras de agradecimiento al club, a la afición bermellona y a los compañeros por la cercanía, confianza y cariño que me habéis demostrado desde el principio haciéndome sentir uno más. Os deseo mucha suerte en esta nueva etapa esperando veros pronto de nuevo en la categoría que os merecéis: la Primera división. Junts som millors, endavant Mallorca". Alejandro Pozo se despedía así del Mallorca tras confirmarse el descenso. Han sido siete meses duros, con un largo parón por medio, un descenso y la experiencia acumulada que, unida a la que ya vivió en Segunda con el Granada, le debe servir para asentarse de una vez en el Sevilla FC.

En el conjunto bermellón demostró de sobra ser jugador para la máxima categoría del fútbol español. Fue indiscutible, desde que llegó jugó todos los partidos -19, toda la segunda vuelta-, la mayoría como titular, se estrenó como goleador en Primera y dio dos pases de gol. La mayoría de las ocasiónes lo hizo jugando de lateral, aunque también más adelantado e, incluso, como interior en San Mamés.

Un aprendizaje que le debe servir para el futuro, pero que se encontrará con dos escollos. El principal es el jugador que tiene por delante. La vitalidad de Jesús Navas no parece tener fin y mientras esté él va a tener pocas opciones en el puesto de lateral. Otras grandes promesas -y no tanto- vinieron con la intención de disputarle el puesto y acabaron aburridas.

Y el segundo es asentarse en el equipo después de una cesión, un reto que también tendrá Carlos Fernández, y que casi nadie ha logrado desde que Monchi está en el puesto de director deportivo. Y eso que algunos nombres de los que al menos lograron regresar como Koné, Armenteros, Luna... apuntaban alto. Otros regresaron para marcharse directamente. Pozo y Carlos Fernández serán los primeros que repitan y que tengan opciones de seguir.

