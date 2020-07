Anuncian dos ofertas por Diego Carlos y el Nantes se frota las manos.

Con su espectacular rendimiento en esta 19/20, Diego Carlos ha inscrito su nombre en la afamada lista de los mejores fichajes de Monchi. Y como tal, no es de extrañar que pronto pueda convertirse, a su vez, en una de sus grandes ventas. Pero en el Sevilla FC no tienen prisas. Pese a las repercusiones económicas de la crisis propiciada por la covid-19, en Nervión no sienten la necesidad de vender a sus estrellas a no ser que llegue la habitual oferta fuera de mercado, algo que a día de hoy resulta incierto en un mercado que se presume a la baja.

"No sé qué va a ocurrir en el mercado, pero, sabiendo que tengo una competición por terminar, no voy a hablar de fichajes, ventas o mercado. No toca hablar de fichajes, lo más importante es lo que tenemos por delante aún", avisaba días atrás el presidente, José Castro, al ser cuestionado por el futuro de Diego Carlos. Pero lo cierto es que al central brasileño no le faltan pretendientes. Si en España, tanto Real Madrid como FC Barcelona lo tienen en su agenda, la pasada semana era el interés del Bayern Múnich el que saltaba a la palestra, si bien parece que es en la Premier League donde más en serio van a por el zaguero.

Tanto es así que según Goal, ya han llegado dos ofertas de clubes ingleses a las oficinas del Sánchez Pizjuán. Una lo hizo el pasado mes de junio y otra hace sólo unos días. Y aunque no se aclara la procedencia exacta de las mismas, todas las miradas apuntan a Liverpool y Manchester City, aunque el Tottenham de Mourinho también estaba en la terna de clubes británicos interesados.

La respuesta del Sevilla FC, sin embargo, habría sido la misma para todos. No va a negociar nada hasta que no acabe su participación en la Europa League, que arranca el próximo 6 de agosto en Duisburgo ante la Roma, y en el caso concreto de Diego Carlos se remite en principio a su cláusula de 75 millones de euros, algo superior al nuevo valor de mercado fijado por la web especializada Transfermarkt, que lotasa en 50 kilos.

El Nantes se frota las manos



Mientras tanto, su ex equipo, el Nantes, espera que el Sevilla FC acepte alguna de las ofertas que tendría sobre la mesa, pues en Francia se asegura que el club galo su guardó el 10% de la plusvalía en una futura venta cuando el verano pasado lo traspasó a cambio de 15 millones. Además, también se indica que dicho traspaso incluía una serie de variables por bonus, como la clasificación del Sevilla FC para la Champions, por la cual el Nantes ya habría ingresado un dinero extra