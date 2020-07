Calma en el Sevilla FC con Maxime López: así está la situación.

El adiós de Banega se aproxima y uno de los grandes cometidos de Monchi este verano será encontrarle un sustituto de garantías. Sobre la mesa están los nombres de Parejo, Rakitic o Campaña, pero no parece sencillo reclutar a ninguno de ellos. Y mientras tanto, sigue cobrando fuerza la opción de Maxime López, cuyo fichaje ya daban "casi hecho" en la prensa francesa días atrás.

El propio centrocampista francés ha dado pistas de que realmente puede tener un acuerdo con el Sevilla FC, con guiños a través de las redes sociales, influenciado también por su ex compañero Ocampos, que le ha hablado mucho y bien del conjunto blanquirrojo para acabar de convencerle. Pero otra cosa es que exista ya una entente con el Olympique de Marsella, pese a que algunos medios hablaban de un trato que se cerraría en 8 millones de euros de fijo, más dos en variables, asegurando ahora otros medios galos que el OM no bajará de 12 kilos.

Al respecto, el prestigioso diario 'L'Equipe' no sólo asegura que no existe tal acuerdo, sino que no ha habido contactos recientes entre ambos clubes y las últimas conversaciones se remontan a hace un año, con Zubizarrera aún como director deportivo del OM e interlocutor. De hecho, el propio Maxime López reconoció en su día que el Sevilla FC ofertó por el tanto el pasado verano como en invierno, rechanzando su club una oferta de 15 millones de euros.





Ausente en un amistoso



Así, el citado diario añade, pese a negar contactos, que el mediocentro galo sigue en el radar de Monchi, así como de otros "buenos clubes de LaLiga", pero no descarta al mismo tiempo que siga en el Marsella, aclarando de paso que su ausencia en el amistoso que su equipo ha jugado hoy ante el modesto DAC Dunajská en Alemania, lo que había desatado los rumores sobre una inminente salida del jugador, se debe a una contractura que le ha impedido ser de la partida.

Sea como fuere, lo cierto es que Maxime López es uno de los favoritos para suplir a Banega en el centro del campo del Sevilla FC y el Olympique de Marsella está obligado a vender, influyendo también decisivamente que al centrocampista sólo le queda un año más de contrato.

Una "venta masiva" de jugadores en el OM



Al respecto, Mourad Boudjellal, expresidente del Racing Toulonnais de rugby y representante de un fondo inversor árabe que estaba dispuesto a inyectar 700 millones de euros para levantar al Marsella, se ha referido a la crítica situación del club en RMC, señalando directamente a su presidente, Jacques-Henri Eyraud. "Los activos y el patrimonio han bajado 90 millones. McCourt (el propietario) aportará 20 millones, faltan 70. Lo que espero es que él (Eyraud) explique cómo los conseguirá. No los va a sacar de su bolsillo, no puede. Solo queda una solución: la venta de jugadores. Eyraud simplemente está planeando una venta masiva de jugadores de lo que más o menos querrá culparnos. Es inevitable. Hoy, este club vive solo de sus ingresos futuros, vive del crédito", señaló.

Todo apunta, por tanto, que Maxime López será una de las ventas del Marsella, necesarias para poder cumplir con el 'Fair Play Financiero' de la UEFA, y el Sevilla FC, efectivamente, está en la pole y tendría ya un acuerdo con el jugador. Pero Monchi, de momento, tira de paciencia.