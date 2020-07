Roque Mesa deja una "puerta abierta" a cambiar Sevilla por Las Palmas

Roque Mesa es uno de los once jugadores que en teoría regresarán al Sevilla FC después de concluir sus respectivas cesiones y que, salvo sorpresa mayúscula, deberán volver a buscar un destino, ya que todo apunta a que tampoco tendrán sitio en la plantilla que Monchi y Julen Lopetegui confeccionan con esmero de cara a la venidera temporada 2019/2020. En este sentido, visto lo visto, el mediocentro de Telde es el que más mercado tiene de todos ellos; pues en sólo unos días ha sido vinculado al Cádiz y a la UD Las Palmas.

El rumor del conjunto gaditano se quedó en eso, pero la opción del regreso a Las Palmas cobra fuerza a medida que los protagonistas van opinando al respecto. Así, si el pasado viernes Miguel Ángel Ramírez, presidente del club insular, afirmó que su máximo deseo es volver a juntar a Jonathan Viera, a Vitolo y a Roque Mesa, hoy mismo el aún futbolista del Sevilla ha dejado una "puerta abierta" para cambiar Nervión por el equipo de su tierra.

El centrocampista, que esta 19/20 ha estado en el Leganés, tiene un año más de contrato en el Sevilla y no tiene intención de rescindir. "Mi deseo es cumplir el año que me queda", ha asegurado Roque Mesa en una entrevista para Radio Marca Gran Canaria. No obstante, también quiere "jugar y sentirse importante" y eso ya no dependerá de él. Lopetegui fue sincero con él y le aseguró que tendría difícil tener los minutos que él desea y la situación no tiene visos de mejorar.

Ahí es donde aparece la UD Las Palmas para recordarle que en su club de siempre sí tiene sitio y Roque cree que sólo es cuestión de tiempo que sus caminos se vuelvan a unir. "Yo mantengo el contacto con el presidente de la UD, y él tiene el deseo de que vuelva. Él sabe lo que pienso. No sé si volveré en un año, en dos o en tres, pero Las Palmas es mi casa y la puerta está abierta", ha admitido con rotundidad durante la entrevista radiofónica.

No obstante, si Roque no renuncia a su año de contrato o el Sevilla accede a realizar una notable rebaja, se antoja más que complicado que Roque Mesa pueda volver ya este verano a la isla. Según apunta el citado medio, el club amarillo tiene poco margen de maniobra para no sobrepasar el límite salarial que impone LaLiga y su objetivo, lejos de invertir con ambición (Ramírez aseguró que "no llegará ningún crack"), es reducir gastos en fichas.