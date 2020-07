Dicen que (Monchi) nunca se rinde...

Del Sevilla FC se dice que "nunca se rinde"... y de su director general deportivo, Monchi, se puede aseverar lo mismo. Cuando el de San Fernando apunta un nombre en su agenda después de pasar la ingente cantidad de filtros que aplica su coordinado equipo de trabajo, lo hace para siempre. Y si un objetivo, por determinadas causas, no puede llevarse a cabo en un momento determinado, entonces aguardará el momento ideal para volver a intentarlo.

El propio Monchi, conciente de que hay nombres que le acompañan en cada apertura de un mercado de fichajes, se pronunciaba hace unos meses en este sentido y, entre otros, ha admitido que Kim Kallstrom había sido el futbolista que más veces había intentado fichar sin conseguirlo. No obstante, el sueco no es la única idea que ha reciclado cuando una operación no le ha salido a la primera.

En algunos casos ha conseguido las contrataciones en el segundo o tercer intento y en otras no ha sido posible o la puerta sigue incluso abierta a día de hoy para el futuro. Este mismo verano, sin ir más lejos, han vuelto a aparecer varios nombres de esta clásica lista. Además, no son pocos los futbolistas que han emprendido una segunda etapa en el Sevilla FC después de pasar por otros clubes.