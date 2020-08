El regreso de Rakitic divide al sevillismo

El posible regreso de Ivan Rakitic al Sevilla FC, alentado por las noticias que llegan desde Barcelona, ha entusiasmado a la afición al tiempo que ha abierto un debate sobre su precio que no tiene un ganador claro. Los diez millones que 'pide' el Barça pueden ser muchos o pocos según quien lo vea. En la Ciudad Condal lo ven como un precio bajo para uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero desde la capital hispalense parece muy alto para un futbolista que llegaría gratis pocos meses después.

A eso se añade la situación en la que vivimos, con un mercado en recesión, en el que no se dan fichajes millonarios y salvo los traspasos ya pactados desde la pasada campaña apenas se está produciendo desembolsos. El precio no es desorbitado, pero no está a la altura de los movimientos actuales del mercado.

Y, además, hay que tener en cuenta al propio Rakitic, que debería renunciar a un año de contrato (casi 8 millones limpios), para ganar aquí menos de la mitad o incluso un tercio de esa cifra y no contar con la 'prima de fichaje' que equilibraría ese desfase en el caso de llegar con la carta de libertad.

Todo hace indicar que el único interesado en que la operación se cerrase a ese precio es el propio Barcelona, pero eso no ha disminuido las ganas de los sevillistas por contar con su ídolo a toda costa y en la #EncuestaHelvetia que proponíamos la división entre los que están dispuestos a pagar ese precio a toda costa y los que lo ven excesivo está muy pareja.

Monchi tiene claro que tarde o temprano Rakitic volverá y, como hizo con otras operaciones que cerró sobre la bocina, como la de Llorente, intentará apurar los plazos que le dé el mercado y la necesidad de un centrocampista para suplir a Banega. Y traérselo al menor coste posible. O fichar a un sustituto del argentino y esperar que Rakitic caiga por su propio peso. El 5 de octubre, en enero o el próximo año. Eso, conociendo como trabaja el León de San Fernando, sería lo más lógico que pasase.