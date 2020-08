Emery, 'enemigo íntimo' del Sevilla en el mercado de fichajes: Ahora, "va muy en serio a por Parejo"

Unai Emery está dispuesto a rivalizar con su buen amigo Monchi en el mercado estival de fichajes, donde quiere situar a su Villarreal en una primera plana a nivel continental. Para eso busca jugadores que favorezcan un salto de calidad. Principalmente, el de Hondarribia busca un director de orquesta -se ha quedado sin Cazorla y Bruno- y es justo en ese camino donde no para de cruzarse con el Sevilla FC. Primero, tanteando al canterano nervionense José Gómez Campaña (Levante) y, ahora, ha ofrecido a Dani Parejo (Valencia) un puesto en la tripulación de su 'Submarino'.

Aunque, en los últimos días, la prensa levantina venía hablando mucho del posible fichaje de Francis Coquelin por el Villarreal, el diario Superdeporte anuncia este martes en portada que el gran tapado puede ser Parejo. Según esta información, el capitán che se habría convertido en uno de los objetivos prioritarios de Emery, que va "muy en serio" a por el de Coslada, tal y como apuntan a su redacción fuentes de toda solvencia. Seguir viviendo en Valencia, donde su familia está muy asentada, jugar la Europa League (el Valencia no lo hará) y volver a coincidir con un entrenador con el que tiene 'feeling' son los avales para convencerle.

El técnico vasco conoce a la perfeccion a Parejo. No en vano, fue él mismo quien le fichó para el Valencia procedente del Getafe y le pidió para el Sevilla. La primera de las tres veces que Monchi ha intentado llevárselo al Sánchez-Pizjuán fue precisamente con él sentado en el banquillo nervionense (la segunda fue con Sampaoli y la tercera, ahora con Lopetegui). Siempre según la citada información, el centrocampista ya sabe del interés del Villarreal y es una opción que no le desagrada en absoluto, teniendo en cuenta que en Mestalla tienen totalmente decidido prescindir de él, diga lo que diga Javi Gracia, y que no le motiva en exceso probar fuera de LaLiga.

Este asunto, no obstante, tiene pinta de que va a cocinarse a fuego lento. El Villarreal está dispuesto a esperar, a usar el factor tiempo a su favor, y eso se antoja clave. Su salida del Valencia amenaza con ser uno de los culebrones del verano, pero la entidad amarilla sabe que los che están obligados a vender, ya que la situación con su actual capitán se antoja del todo insostenible. En el Sevilla, por su parte, cada vez suena con más fuerza un posible regreso de Ivan Rakitic, aunque en teoría esa operación no sería incompatible con la llegada de otro mediocentro.

Campaña, otro objetivo sevillista en el visor de Emery

Campaña, otro objetivo sevillista en el visor de Emery

El de Parejo no es el primer pasillo del mercado de fichajes en el que coinciden Monchi y Emery, que también tiene en su lista de peticiones al Villarreal a José Gómez Campaña, uno de los más firmes candidatos a rellenar el importante vacío que deja en Nervión la marcha al fútbol árabe de Éver Banega cuando el equipo concluya su participación en la Europa League.

No lo pondrá nada fácil a unos ni a otros el Levante, que considera imprescindible al centrocampista sevillano y que pide un mínimo de 25 millones de euros para dejarle salir; cifra a la que, en principio, no llegarán en el Sánchez-Pizjuán. El club, eso sí, podría intentar abaratar costes incluyendo en la operación como monedas de cambio jugadores como Roque Mesa, Aleix Vidal o cualquiera de los muchos cedidos con cartel que tiene.

Campaña es uno de los jugadores que suenan con más fuerza para sustituir al cerebro argentino en la sala de máquinas de la escuadra adiestrada con acierto por Julen Lopetegui, junto a otro exfutbolista blanquirrojo como es el croata Ivan Rakitic, que entra en su último año de contrato con el Barcelona y se debate entre salir este verano por 10 millones o hacerlo el próximo a coste cero, y Dani Parejo, a quien Monchi ha intentado fichar ya en varias ocasiones y que ha vuelto a intentarlo después de que el Valencia colocase el cartel de transferible a su capitán.