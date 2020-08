Diego Carlos: "Llegamos fuertes y somos favoritos en la Europa League"

Diego Carlos devuelve la llamada a ESTADIO. Se muestra amable. También paciente con algún que otro problema en la comunicación. Con una mezcolanza de humildad y ambición salpicada por la inmensa ilusión propia del que cumple con creces con las expectativas y se encuentra ante una oportunidad inmejorable para alcanzar la gloria. El brasileño, que no se esperaba causar tanta sensación a nivel personal, habla con claridad, no esconde el favoritismo del Sevilla en una Europa League que retoman mañana contra la Roma, pero con los pies en el suelo, convencido de que, a un solo partido, la clave será la concentración y no cometer errores. Confía ciegamente en la capacidad del equipo, asegura que llegan muy fuertes anímica y físicamente y que no les ha afectado el positivo en Covid-19, y revela que desde que llegó le transmitieron la pasión y la trascendencia de la Europa League en Nervión: "Sabemos bien cuál es el objetivo del Sevilla en esta competición".

- Antes de entrar de lleno en el partido contra la Roma, cabe analizar lo que este Sevilla ha conseguido hasta ahora, ¿cómo valora el rendimiento del equipo en LaLiga?

- Hemos terminado muy contentos con la clasificación para la Champions, con el espítitu del equipo, por el esfuerzo máximo que se ha realizado, por la dedicación dentro del campo... Siempre hemos tenido el objetivo de alcanzar la clasificación para la Champions y lo hemos conseguido.

- Un equipo con técnico nuevo, con muchos jugadores que no se conocían... ¿cuál es el secreto de este Sevilla?

- Todos los jugadores están muy metidos, con mucha humildad dentro del campo, preparados para competir en todo momento. El equipo ha estado muy unido y eso nos ha dado mucha fuerzas.

- A nivel personal, ¿esperaba cuajar de esta manera y adaptarse tan rápido al fútbol español?

- La verdad es que no me esperaba todo lo que está pasando y lo que están diciendo de mí. He venido con muchas ganas de aportar y he dado el 100 por 100 por el equipo. Estoy muy contento por todo lo que he hecho hasta ahora.

- ¿Qué influencia ha tenido Julen Lopetegui?

- El entrenador y los compañeros han sido muy importantes para mí, me han ayudado mucho y me han dado mucha fuerza. Era un equipo con entrenador nuevo y con muchos jugadores nuevos y era difícil. Todos me han acogido muy bien y me han ayudado para seguir.

- ¿Qué nota le pondría hasta ahora al equipo y a Diego Carlos?

- A día de hoy estamos muy concentrados en lo que viene. Ya hemos olvidado la Liga y hay que pensar lo máximo posible en la Europa League. Tenemos un partido muy importante el jueves y vamos a por ello. Sabemos cuál es el objetivo del Sevilla, que está acostumbrado a levantar títulos en esta competición, y vamos a hacer todo lo posible para marcar la diferencia.

-Se lo pregunto directamente, ¿ve al equipo capacitado para ganar 'la Sexta'?

- Vamos a hacerlo lo mejor posible para que podamos levantar la título. Es un trofeo muy importante para el Sevilla, sabemos que es muy dífcil, porque tenemos que enfrentarnos a grandes equipos, con grandes cualidades. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible y vamos con todo y a por todas.

- ¿Se atreve a decir que el Sevilla es favorito para ganar la Europa League?

- Sí, claro, somos uno de los favoritos, porque ya tenemos cinco Liga Europa. Conocemos la calidad de los rivales y vamos con los pies en el suelo, pero creo que el Sevilla es favorito para levantar el título.



- Imagino que a los nuevos, que sois muchos, os habrán transmitido desde el principio lo que supone la Europa League para el Sevilla...

- En el momento que llegué aquí, en los primeros días, todos el mundo hablaba de la Europa League y estoy encantado de estar en este Sevilla, un equipo que al principio de temporada siempre se pone grandes objetivos en la Liga y en Europa. Ahora nos enfrentamos a la Roma y el Sevilla está acostumbrado a jugar este tipo de partidos en esta competición. Tenemos mucha ilusión.

- Hace casi tres semanas que se terminó LaLiga, ¿cómo ha sido esta larga preparación sin competir? ¿Cómo llega el equipo físicamente?

- Físicamente estamos fuertes, porque en estas tres semanas nosotros hemos trabajado y preparado muy bien al equipo para la Roma. Hemos ido trabajando semana a semana, ya estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera por la pandemia, a estar un largo periodo sin competir. Hemos trabajado muy bien estas tres semans. Física y mentalmente estamos muy enfocados en el partido, muy metidos en la Europa League. Llegamos fuertes.

- ¿Parte con cierta ventaja la Roma por haber competido hasta este fin de semana?

-Ellos han tenido un poco más de rodaje, pues han competido hasta este fin de semana, pero nosotros estamos muy preparados y sabemos que debemos estar muy concentrados para ganar el partido. Vamos con todo para hacerlo lo mejor posible.

- ¿Qué impresión le causa la Roma?

- La Roma es muy buen equipo. Lo hemos visto en los últimos partidos, tienen futbolistas de gran calidad, con un buen balance ofensivo y defensivo. Vamos a jugarnos el pase contra un gran equipo italiano..

- El rival afronta el partido tras una gran recta final en la Serie A...

. Sí, es verdad, ellos han acabado a un gran nivel, pero nosotros también terminanos muy bien en la Liga española y estamos preparados para cualquier tipo de partido. Estamos acostumbrados a afrontar cualquier situación, ya sea contra un equipo que viene mal o que viene bien. Estamos preparados para todo, porque el equipo está muy motivado, fuerte anímicamente y somos una familia.

- Habéis pasado una semana complicada por el postivo en Covid-19, ¿cómo ha influido en la puesta a punto?

- No nos ha perjudicado nada, porque ya vivimos una situación igual en el parón, en el que también entrenamos separados y no hubo problema. La seguridad es lo más importabnte. La comisión técnica ha hecho un excelente trabajo y el equipo está muy bien entrenado y preparado para el partido.

- Al Sevilla, que es un equipo rocoso, muy difícil de ganar, ¿cree que le beneficia jugarse el pase en 90 minutos?

- Sabemos que jugárnoslo a un partido es complicado tanto para el Sevilla como para la Roma. Tenemos que afrontar el partido como una final, tenemos que salir a ganar, porque la Roma va a hacerlo con la misma intención. En lo que pensamos, lo que necesitamos y lo que queremos es ganar.

- ¿Cuál cree que son las claves en una eliminatoria como ésta?

- La clave está en el equipo que salga más concentrado. El equipo que cometa menos errores es el que va sacar ventaja. Es un partido en el que no se puede fallar. Tenemos que estar muy concentrados desde el primer minuto hasta el último, porque no habrá otra oportunidad.

- Le tocará verse las cara cn Edin Dzeko, delantero muy experimentado y goleador... ¿Lo ha estudiado?

- Siempre preparo cada partido de forma particular, deportiva y psicológicamente, para poder encarar con garantías a cada adversario. Yo sé que este delantero es diferente a los otros, con el que no me he enfrentado todavía, y he estudiado sus movimientos.

- Ha encontrado en Koundé un compañero perfecto en el centro de la defensa...

- Lo conocía de haberme enfrentado contra él en Francia y aquí nos estanos entendiendo muy bien. Nos hemos acostumbrado a jugar juntos y estamos muy compentrados. En el día a día hablamos mucho, en francés, en español. Es un buen compañero, una buena persona y, porm supuesto, un gran jugador. Nos ayudamos dentro del campo y siempre damos el máximo.

- ¿Qué le preocupa más de la Roma?

- De la Roma no me preocupa nada, lo único que me preocupa es que mi equipo esté muy preparado y salga muy concentrado. Sabemos que es un gran rival.

- Pues dígame entonces qué le debe preocupar a la Roma, ¿cuáles cree que son las principales armas de este Sevilla?

- Este Sevilla esta muy bien trabajado, con todos los jugadores muy metidos. Los que no juegan están esperando la oportunidad y cuando salen lo dan todo y eso es muy importante para el equipo, que nunca baja su rendimiento.

- Le veo con mucha ilusión y optimismo.

- Sí. Sí. Afrontanos la Europa League con la máxima fuerza posible. Sabemos que es como una final, queremos demostrar que podemos y, como he dicho antes, vamos con todo.