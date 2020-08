Las estrellas del Sevilla FC juran lealtad: Diego Carlos, Koundé y, ahora, Ocampos

El Sevilla F.C. puede estar satisfecho. Siempre ha estado convencido de que tiene argumentos de sobra para conseguir retener a las actuales estrellas de su proyecto, al menos, una temporada más. Ese asunto está en las mejores manos que podría estar, en las de Monchi; pero para que la tranquilidad sea completa, hace falta que los futbolistas escuchen la misma sintonía que los rectores del club. Y, a tenor de sus últimas palabras, juran lealtad a los colores blanquirrojos. Primero fue Diego Carlos, en una entrevista para ESTADIO Deportivo; luego fue Jules Koundé y ahora, el último en gritar que se queda ha sido Lucas Ocampos.

El extremo argentino se ha mostrado convencido de que, como poco, seguirá un curso más en el Sevilla. "Creo que estaré aquí la próxima temporada" ha desvelado según en los micrófonos de la Cadena SER antes de asegurar que no ve motivos para cambiar de aires, por mucho que a cualquiera le agrade escuchar el interés de grandes equipos del continente. "Me siento bien, estoy contento y con mucha ilusión por lo que viene", señaló, resaltando lo mucho que le motiva disputar con el cuadro de Eduardo Dato la próxima edición de la Champions League.

"Sólo con escuchar la música de la Champions, uno ya la quiere jugar", agregó el internacional absoluto con Argentina, que no ha podido disputar la máxima competición europea en los últimos seis años y su única experiencia data de la 14/15 cuando sólo disputó las seis citas de la Fase de Grupos con el Mónaco y, eso sí, pudo estrenarse como goleador (en Leverkusen, ante el Bayer).

Hablando de goles, Ocampos es el máximo realizador del equipo de Julen Lopetegui con 16 tantos (14 en LaLiga y dos en Copa del Rey). Admite que "no esperaba esta cifra para en la primera temporada" en España, pero espera que su buen momento tenga continuidad y pueda ayudar al equipo ante la Roma en la Europa League, competición en la que aún no se ha estrenado este curso como artillero y en la que este jueves el Sevilla se enfrenta a partido único a la Roma, por un puesto en los cuartos de final. "Va a ser muy duro, porque se trata de un partido de máxima exigencia. Ellos andan muy fuertes, pero nosotros hemos terminado nuestra liga de la mejor manera".

Las palabras de Ocampos se unen a las de Koundé, a quien le ilusiona ser relacionado con el Real Madrid; pero que sólo piensa en el Sevilla. "Zidane es una leyenda en Burdeos, Francia y el mundo. Ha sido de los mejores de siempre. Conozco la historia de Varane, porque es francés y sé lo que representa. Es nada menos que campeón del mundo. Todos jugamos para acabar estando en uno de los grandes del mundo... pero el Sevilla también lo es", aseguró el central sevillista en el diario AS, donde reiteró su deseo de triunfar aquí: "No me como el coco con lo del Madrid. Siempre está bien que haya clubes como el Real Madrid que te sigan, pero estoy muy concentrado en el Sevilla".

En una línea quizás no tan contundente pero sí igual de leal se expresó en su entrevista con ED el que más ofertas colecciona de todos. Diego Carlos aparca todo lo relacionado con su futuro y no se obsesiona con ver su nombre vinculado a Liverpool, City, Arsenal, Tottenham, Barça, Madrid, Atlético o Bayern. El brasileño quiere estudiar lo que le llegue, pero afirma ser feliz en el Sevilla y promete que, lo que sea que suceda, lo decidirán "juntos".

"Una vez conseguido el objetivo en la Liga, con la clasificación para la Champions, ahora estamos centrados en la Europa League. Después de esto todos sabemos lo que puede pasar, pero todo puede cambiar y me manifestaré sobre mi futuro, que ahora está en Sevilla. El que decide es el Sevilla. Depende del club... y de mí", explicó Diego Carlos, que insistió en este punto.