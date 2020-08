Pellegrini avisa al Sevilla: "Se verá una gran Roma"

No se le esperaba, pero estará. Lorenzo Pellegrini era una de las novedades en la lista de la Roma tras perderse el último partido en Turín tras sufrir una fractura en el tabique nasal hace poco más de una semana en el duelo de liga ante la Fiorentina. Ante el Sevilla FC jugará con mascara, pero lo hará sabiendo el gran rival que tiene enfrente y lo trascendental de una competición que es la última vía que le queda al conjunto de Fonseca para alcanzar la Champions League.

"Creo que veremos una gran Roma. Hemos sido emparejados con uno de los mejores equipos de la competición, es cierto, pero estoy seguro de que iremos allí y haremos un gran trabajo, con la actitud y el deseo de ganar. Tendremos que darlo todo y estoy seguro de que lo haremos", asegura a los medios del club, donde ensalza a su entrenador, con el que ha despegado: "Fonseca es un entrenador ambicioso, con muchas ganas de ganar y mejorar, pero aún así puede enfrentar todo lo que sucede con total calma. Creo que es algo que no se puede pasar por alto; a veces, en ese rol, puedes lidiar con ciertas situaciones de ansiedad o estrés, pero él siempre puede transmitir calma al grupo y realmente admiro eso de él. Técnicamente y tácticamente, también, creo que ya ha demostrado que es un gran entrenador".

El mediocentro italiano ve al equipo preparado, tras la decepción de quedarse fuera de las cuatro primeras plazas, han ido a más en las ultimas semanas y cree que se en un gran momento, en el mejor para afrontar este choque. "Durante los momentos difíciles, cuando perdimos tres partidos seguidos, siempre había la sensación de que las cosas mejorarían mucho más rápidamente".

Aunque no escodía su decepción: "Desafortunadamente, perder esos partidos significó que al final no pudimos presionar a los que estaban delante de nosotros en la liga, pero en general pudimos mostrar la calidad que tenemos como grupo. Nunca hubo problemas dentro del vestuario. Algunos incidentes de los que se ha hablado siempre fueron desproporcionados", concluía antes de avisar que, con máscara o sin ella irá a por todas: "Usar la máscara es algo con lo que no tengo ningún problema, no me voy a quejar, absolutamente la usaré para jugar en los octavos de la Europa League. Quiero poder ayudar a mis compañeros de equipo".