Monchi manda un mensaje cargado de ilusión, ambición y tranquilidad

A pocas horas de que el Sevilla se juegue el pase a cuartos de la Europa League contra la Roma a partido único, Monchi se ha mostrado con plena confianza en el equipo, del que alaba su implicación, y reiteró la importancia de esta cita y de ser exigentes en todos los sentidos. "Hay una cantidad de condicionantes y argumentos que lo hacen un partido clave. Es a partido único, no hay vueltas atrás y es un paso fundamental y necesario para llegar a la final, que es donde queremos estar. Después de haber vivido una semana un poco difícil es momento para unirnos más si cabe dentro del grupo e intentar darnos una alegría, que se la merecen todos", señaló el director deportivi, que, en esta línea, añadió: "El equipo está llegando en el momento justo al partido. Han dado otra vez muestra del magnífico grupo humano que hay. El fútbol después dictará sentencia, pero a nivel de motivación, de ilusión y de ganas hemos llegado muy bien".

Igualmente destacó la capacidad del equipo para afrontar y superar los problemas. ". Ayer les decía que parecía que ya estaba todo vivido y esta semana tocó otro, que ha servido para reforzar al grupo y darle otra vez la vuelta, porque siempre han sabido sacar lo positivo con el cuerpo técnico a la cabeza. Queremos que la gente pueda tener un motivo de alegría por lo que pueda conseguir el equipo tiene que ser una razón más para todos nosotros", comentó Monchi, entusiasmado por la implicación del grupo. ", de compromiso, trabajo, implicación, etc. Ha sido un año muy complicado de gestionar, soy mucho de vestuario y de estar cercano y ha sido difícil en este aspecto pero nos lo han puesto todos muy fácil., superando tiempos de parón con sacrificios grandes durante todo el año".

Tal es la motivación del equipo, que pensó que la charla que dio ayer no era en absoluto necesaria: "Te voy a decir la verdad, estuve a punto de no darla, porque los vi tan bien que pensaba que podía meter la pata. Fue una decisión tomada al final, pero la gente ha venido bien, no hacía falta darles nada ayer, han sabido darle la vuelta a todo", apuntó en los medios del club isleño, que también destacó la personalidad del Sevilla de Lopetegui: "Me ha gustado que desde que jugamos el partido contra el Reading en San José de la Rinconada he visto el mismo Sevilla, errando, claro, pero sin perder nunca la identidad marcada. La fotografía del Reading y la del día del Valencia era muy parecida. Con matices, claro, pero el míster ha sido capaz de acertar con ese sello".

Además, le mandó un mensaje de tranquilidad a la afición, asegurado que el equipo está más que preparado para la esta gran cita: "Que la gente esté tranquila porque el equipo está. Si perdemos será porque la Roma ha sido mejor, pero el equipo está. Enfrente hay un equipazo, pero estamos tranquilos porque nos vamos a plantar en el campo con la misma ilusión y hambre que cada uno de los sevillistas tiene en su casa. El equipo va a entrar en el campo siendo el reflejo del sevillismo hoy. El equipo va de verdad, con ganas, sabiendo lo que hay".