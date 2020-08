Monchi avisa: "Que nadie mueva un varal..."

Era un partido diferente para Monchi. El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club se vería las caras por primera vez con la Roma tras su precipitada salida la pasada temporada del conjunto romano. Pese a realizar una de las mejores campañas de la entidad capitalina en su primer año, en el segundo las cosas no marcharon igual y todo acabó antes de tiempo.



Se marchó de Roma y a los nueves días volvía al Sevilla, pero desde entonces han sido continuadas las críticas a su gestión en Italia por parte de los aficionados 'giallorossi'. Sin embargo, hoy el de San Fernando ha disfrutado de su particular 'vendetta' viendo el partido desde la grada y cómo el equipo de su vida vencía a sus ex de la Roma.



Al final del partido, Monchi ha aprovechado las redes sociales para mandar un mensaje de felicitación al equipo y rebajar la confianza de la afición sevillista tras el triunfo europeo. "Enhorabuena a los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club. EQUIPO. Primer paso, pero uno solo, que nadie mueva un varal que aún queda mucho camino. No perdamos nuestra identidad, humildad y exigencia por partida doble. Forza SFC!", escribía en Twitter el director general deportivo que terminaba dedicando la victoria a un conocido aficionado nervionense que ha sido operado recientemente: "Piraña, esta va por ti, por lo sufrido".





