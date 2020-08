Andrea Belotti, una opción inaccesible para el Sevilla

Monchi lo ha vuelto a hacer. Regresó el verano pasado como el gran salvador y ha devuelto a la Champions a un Sevilla FC que está a sólo dos partidos de una nueva final. Pero en la casi perfecta planificación del director deportivo nervionense también hay algunos puntos débiles, como es el caso de la delantera.

Tras la precipitada salida en enero de Dabbur y Chicharito, De Jong ha sido un fijo para Lopetegui, que siempre ha elogiado su trabajo, pero sus cifras goleadoras distan de ser las de un delantero de un equipo que quiere pelear con los más grandes. En el mercado invernal llegó En-Nesyri, que ha ofrecido claros y oscuros, y tras el parón, el técnico vasco ha vuelto a contar con Munir, que está respondiendo a esa confianza con buen juego y goles. Pero Monchi es consciente de que debe rematar su ataque con un punta y para ello rastrea el mercado con un perfil y unas ideas claras.

Sobre la mesa hay nombres como el del argentino Nahuel Bustos o el joven holandés Myron Boadu. Ninguno es barato, más si cabe en un verano en el que no se esperan grandes dispendios. Y por eso mismo, resulta complicado que la información que deslizan en Italia, donde incluyen al Sevilla FC en la larga lista de pretendientes de Andrea Belotti, pueda cobrar fuerza en este parado mercado de fichajes.

No es la primera vez que el delantero internacional italiano, de 26 años, es vinculado al club de Nervión, aunque siempre ha sido una opción inaccesible. Ahora, después de cinco temporadas en el Torino y 92 goles como 'granata', 22 de ellos esta misma temporada, el 'Gallo', como es apodado, podría cambiar de aires como parte de la revolución que plantea el club turinés tras su decepcionante temporada.

Así, 'TuttomercatoWeb' recuerda que Belotti es muy del gusto de Antonio Conte, que ya lo quiso para la Juventus, y que ahora busca un delantero para su Inter ante la presumible salida de Lautaro Martínez. Además, el conjunto 'neroazzurro' tiene una pieza que a su vez interesa al Torino, el joven Sebastiano Esposito, sin sitio a sus 18 años en el ataque interista. Por ello, se apunta esta opción como la probable para Belotti, pero no la única.

En Italia, Fiorentina y Nápoles, pese al multimillonario fichaje de Osimhen, también le siguen la pista, como Everton, Manchester United y West Ham en la Premier League, además del Mónaco y el Sevilla FC, según la citada web. Con contrato hasta 2022, las conversaciones para su posible renovación llevan tiempo paradas y el Torino, que pagó 8,4 millones de euros por su traspaso al Palermo en 2015, entiende que puede ser un buen momento para venderlo, antes de que entre en su último año de contrato.

Ahora bien, su valor de mercado según Transfermarkt es de 32 millones y la entidad de Turín pide no menos de 35 kilos. Una cifra que lo sitúa fuera del alcance de un Sevilla FC que deberá hilar muy fino para traer al delantero que busca Monchi, pues el gol no es barato y el dinero no le sobrará a nadie en este mercado.