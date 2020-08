La ambición de Ocampos: "Mi sueño es estar el día 21 en la final".

De nuevo decisivo ante la Roma, con la galopada y la asistencia a En-Nesyri que desembocó en el segundo gol del Sevilla FC, Lucas Ocampos afronta con la máxima ilusión, a la par que concentrado, el choque de este martes ante el Wolverhampton (21:00 horas) en los cuartos de final de la Europa League, para el que la expedición nervionense ya vela armas en Alemania.

"Sabemos la importancia que tiene esta competición para el club. Tenemos que hacerlo de la mejor manera para mantener ese estatus. La historia te da una presión linda, porque estar en estas rondas es muy importante y seguir ganando te da aún más ganas de que llegue el siguiente partido", ha asegurado el argentino en una entrevista para UEFA.tv, donde mostró sus ganas por inscribir su nombre en la historia de una competición en la que reina el Sevilla FC.

"A los jugadores nos encanta llegar a estas instancias ante los mejores rivales. Te puedes medir a grandes jugadores y saber en qué nivel estás. Ante la Roma sabíamos que venían tras muchos partidos sin perder e hicimos el juego de siempre. Nos salió perfecto y el resultado creo que fue justo porque en todas las líneas estuvimos muy correctos", destacó el extremo.

Junto a sus compañeros, Ocampos se entrenará esta tarde en el Paul-Janes-Stadion de Dusseldorf, en lugar de en el escenario del partido ante un Wolverhampton al que elogia, apostando, al igual que Monchi, por la prudencia: "El que mira un poco de fútbol ya los vio jugar. Siento que son muy competitivos y físicos. Tienen grandes jugadores y vienen con hambre de gloria para ganarnos. Creo que va a ser parejo porque nosotros tendremos las mismas ganas y va a ser complicado".

"En lo personal, mi sueño es estar el día 21 en la final y si es ganándola, mejor. Pero éste es un campeonato largo y aunque queden tres partidos van a ser guerras. Hay que ser fuertes, ir con humildad e intentar hacerlo lo mejor posible. Si un jugador no tiene ambición sería un error. Claro que me gustaría ser campeón, pero sé que nos enfrentaremos a equipos muy fuertes empezando por el Wolves", añadió el ex del Marsella, que también valoró su primer temporada en el Sevilla FC, donde ni mucho menos descarta continuar pese a los cantos de sirena de otros grandes clubes europeos.

"Se me hizo un poco complicado porque el fútbol iba a mil por hora. Terminaban las jugadas muy rápido y me tuve que acostumbrar a la velocidad de LaLiga. Había que adecuarse a eso física y mentalmente. Es mental porque uno tiene que resolver más rápido, pero también te lo da el día a día, con gente que te lo marque y te ayude a progresar", sentenció.