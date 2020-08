Otro duro competidor para el Sevilla FC por Reguilón.

Al Sevilla FC le encantaría seguir contando con Sergio Reguilón. El lateral izquierdo, fijo para Lopetegui en el lateral izquierdo, ha ofrecido un muy buen rendimiento durante toda la temporada, también con algún altibajo que otro, y ahora es colmado de elogios por su golazo ante la Roma. Pero en Nervión son conscientes de que no será sencillo retenerle, después de que el verano pasado no pudieran conseguir pactar una opción de compra con el Real Madrid.

El madrileño, por su parte, tampoco descarta seguir vistiendo de blanquirrojo y aplaza cualquier decisión al respecto hasta que el equipo concluya su participación en la Europa League. Lo primero que hará entonces es regresar al Real Madrid, donde no entra en los planes de Zidane, que prefiere a Marcelo y Mendy para ese puesto. Y a partir de ahí, se abrirá un amplio abanico de posibilidades para Reguilón.

Aunque en un primer momento se apuntó que el club blanco no vería con malos ojos una nueva cesión en el Sevilla FC de un jugador en el que confían de cara al futuro, ha cobrado fuerza, en estos tiempos de crisis, la posibilidad de que la entidad merengue quiera hacer caja con su venta, como ha hecho este mismo verano con el también lateral, diestro en su caso, Achraf Hakimi, traspasado al Inter de Milán por 40 millones de euros tras dos años cedido en el Borussia Dortmund.

A Reguilón tampoco le faltan las 'novias'. Días atrás se apuntó desde Inglaterra que el Everton está dispuesto a ofrecer 18 millones de libras, algo más de 20 millones de euros, al tiempo que el PSG también le sigue la pista. Dura competencia para un Sevilla FC que ahora se incrementa con la irrupción del Nápoles, según apunta el afamado periodista italiano Gianluca Di Marzio.

El conjunto partenopeo quiere apuntalar un puesto en el que no convence del todo el portugués Mário Rui y ya habría tanteado las condiciones de un posible fichaje del aún defensor sevillista, si bien no es el único candidato que tiene en cartera para reforzar el lateral zurdo. Según la 'Gazzetta dello Sport', Cristiano Giuntoli, director deportivo 'azzurro', también negocia con Olympiacos por Tsimikas, que como Reguilón cumple con el perfil ofensivo que requiere Gattusso para esa posición. Pero al mismo tiempo, el Nápoles tiene que resolver antes un problema, pues necesita darle salida a Ghoulam, con el que no cuenta, y no está siendo sencillo colocar al lateral argelino debido a su alto salario.

Así, toca esperar a que el Sevilla FC acabe de competir para comenzar a arrojar luz sobre el futuro de Reguilón. De momento, ya hay varios clubes posicionados para batallar con un conjunto nervionense que tampoco tirará la casa por la ventana para hacerse con sus servicios, al tiempo que el jugador ha cambiado recientemente de agente, en lo que muchos ven como una pista de que su futuro puede estar lejos del Pizjuán.