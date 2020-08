Koundé sale en defensa de Lemar: "Un poco de respeto"

En la noche de ayer saltaron las alarmas en la plantilla del Atlético de Madrid cuando el club colchonero confirmaba que dos de sus miembros habían dado positivo en los test PCR a los que habían sido sometidos del sábado dentro del protocolo que establece la UEFA antes de viajar a Lisboa para disputar el choque de cuartos de final de la Champions League ante el RB Leipzig.



Como pasara con el positivo del Sevilla hace un par de semanas, las redes sociales comenzaron a hacer sus apuestas sobre quiénes serían los jugadores infectados. Rápidamente el nombre de Thomas Lemar fue tendencia en Twitter pues numerosos aficionados del Atlético bromeaban con que el francés sería uno de ellos.



Algo que no ha sentado nada bien a su compatriota y jugador del Sevilla FC Jules Koundé, quién no dudo en condenar dichos comentarios y salir en defensa de Lemar con un tuit que hasta el momento ha tenido más de 16.000 'me gusta' y casi 3.000 retuits.



"Veo mensajes deseando que sea Thomas Lemas quien tenga el Covid... De verdad sois sin vergüenza, un poco de respeto, estamos hablando de vida humana, broma no es", tuiteó el central del Sevilla.





Veo mensajes deseando que sea Thomas Lemar quien tenga el COVID...

De verdad sois sin vergüenza, un poco de respeto estamos hablando de vida humana , broma no es. — Jules Kounde (@jkeey4) August 9, 2020