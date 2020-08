Lopetegui: "Es un rival tremendo; tendremos que ir al límite"

"Lo único que me preocupa que estamos ante un rival tremendo, con excelentes jugadores, que lleva tres años jugando de la misma manera. Es, tras el City, el equipo que más dinero ha gastado en fichajes. Con eso está todo dicho. Es un rival complejo, que nos obligará a hacer un gran partido. Tenemos que centrarnos en nosotros, en ser capaces de llegar al límite en nuestro trabajo y en nuestras virtudes ante un oponente muy poderoso. Hay argumentos para que el rival nos ocupe y preocupe", apuntaba Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque de cuartos de la UEL que medirá este martes a los nervionenses con los Wolves.

"Espero un partido parejo, como no puede ser de otra manera ante un rival que ha igualado a puntos con el Tottenhan. Ambos equipos tendremos que ir al límite. Queremos hacer un gran partido, dentro de las dificultades. La ilusión y las ganas nos tienen que guiar para superar las dificultades que se nos vayan a presentar, continuaba el vasco, que advertía de que el conjunto inglés no tiene nada que ver con la Roma: "No se parecen en nada. Cada partido tiene su matiz. En eso nos tenemos que centrar. La ilusión y las ganas de pasar nos tienen que guiar para llevar los esfuerzos al límite".

Lopetegui recordaba que el Wolverhampton "ha invertido en jugadores de presente y futuro. Tiene gente de mucho nivel. Ha conseguido grandes resultados ante todos los grandes de la Premier. Es un rival sólido. Una realidad absoluta, aunque dejaba claro que el Sevilla iba a plantar cara y demostrar su condición de aspirante al título: "El equipo llega centrado y con ilusión, con la tensión normal de los partidos definitivos. Hay que adaptarse y competir con la mejor de las mentalidades".

Finalmente, se refirió al estado físico de Fernando Reges, que hubo de ser sustituido ante la Roma con cierta fatiga muscular por la acumulación de minutos: "Se recuperó. Estuvo a un nivel alto, pero del pasado no se vive. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer mañana".