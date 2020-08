La nueva vida de Arana: sueña con la selección y con volver a Europa.

Guilherme Arana, uno de los muchos cedidos nervionenses, está empeñado en recuperar el tiempo perdido. No hace tanto que fue catalogado como el mejor lateral zurdo del Brasileirao, antes de dar el salto al Sevilla FC, y a sus 23 años, está convencido de que puedo volver a demostrar ese nivel.

Cedido hasta el 30 de junio de 2021 en el Atlético Mineiro, que deberá ejecutar en esa fecha una opción de compra obligatoria que ronda los 5 millones de euros (costó 9 kilos más uno en variables), el lateral zurdo ha vuelto del parón en un buen estado de forma, con golazo incluido en la pretemporada, concediéndole Sampaoli la titularidad en las dos primeras jornadas de la Serie A y en tres de los cuatro duelos disputados en el Campeonato Mineiro, donde han alcanzando la final, disputando en todos ellos los 90 minutos.

Por ello, Arana ha vuelto a sonreír. "Estoy feliz, me siento bien y se puede ver en el campo. El Atlético Mineiro es uno de los mejores clubes de todo Brasil, estoy feliz de haberme incorporado. Antes de tomar esta decisión había recibido varias ofertas atractivas, incluso de clubes europeos, pero cuando la dirección me presentó el proyecto que tenían en mente no tuve dudas. El 'Galo' montó una plantilla para luchar por el título y decidí aceptar este desafío precisamente porque en esta plaza sé que puedo aportar, alcanzando mis metas personales y profesionales", ha declarado en una entrevista concedido a Giacomo Iacobellis para 'TuttoMercadoWeb'.

Unas metas que el ex sevillista traza con miras altas: "Tengo las ideas muy claras: ayudar al Atlético Mineiro en la lucha por ganar el Campeonato Brasileiro y volver a ganarme un lugar en la selección brasileña".

Todo ello, después de que en un año y medio en Nervión nunca llegase a adaptarse del todo el fútbol europeo (jugó 25 partidos), como le sucedió también en sus seis meses como cedido en el Atalanta, con el que sólo disputó 4 encuentros, aunque Arana no guarda un mal recuerdo de su experiencia italiana: "A menudo hablo con mi compatriota Toloi. Aunque estuve en Bérgamo poco tiempo, me llevé muy bien con todos e hice varios amigos. Solo puedo hablar bien del Atalanta y le deseo la mayor de las suertes. Es difícil identificar cuál fue el problema, ya que no tuve ninguno. Recibí un buen trato por parte del club, enseguida me adapté bien a la ciudad y me sentí feliz. En enero, sin embargo, decidí regresar a Brasil para perseguir los objetivos profesionales y personales que me había fijado".

Pero eso no quiere decir que Arana renuncie a su sueño de triunfar en Europa. Es más, a sus 23 años, no descarta un reválida en el conjunto italiano. "Realmente espero que algún día tenga la oportunidad de regresar al Atalanta y ayudar al club de manera más efectiva que en mi primera experiencia en la Serie A", sentenció, al tiempo que se refería a la situación que se vive en Brasil por el coronavirus: "Estamos viviendo una situación triste y complicada por todos lados, en todos los rincones del mundo. La salud está antes que todo lo demás y, como sucedió en otros países, el fútbol se reanuda aquí con la máxima atención y según los protocolos más rigurosos de seguridad. Brasil tiene algunas dificultades más, pero en general creo que nuestro fútbol se está reiniciando con mucha responsabilidad".