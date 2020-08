El tercer intento de Solskjaer: "Queremos esta final más que el Sevilla"

El Manchester United vuelve a jugarse su futuro en competiciones continentales contra el Sevilla FC. Hace dos años, un doblete de Ben Yedder silenció Old Trafford e hizo inservible el propicio 0-0 que los ingleses cosecharon el Sánchez-Pizjuán, eliminándoles así en los octavos de final de la Champions. Ahora, se vuelven a ver las caras en las semifinales de la Europa League, este domingo y a partido único en tierras alemanas. Esta vez, los 'Diablos Rojos' dicen que será distinto.

"Queremos esta final más que ellos", asegura el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, en una entrevista para los medios oficiales del club británico. "Vamos a ver si nos hemos desarrollado esta temporada. Porque hemos jugado dos semifinales, pero queremos dar el siguiente paso", comentó el técnico noruego sobre las dos oportunidades perdidas de jugar una final (ambas de los dos torneos coperos de su país).

"Llegar a semifinales es bueno, es algo decente, pero no es suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno para el Manchester United", recalca el preparador, que está convencido de que su equipo no volverá a tropezar con la misma piedra por tercera vez en lo que va de temporada: "Cuando pierdo un partido o pierdo en algo, no quiero volver a sentir eso de nuevo. Así que creo que (los jugadores) estarán listos para el domingo".

"El equipo ha estado evolucionado, mostrándose cada vez más y más hambriento. Y vamos a asegurarnos de que el dolor que sentimos al perder en las otras competiciones pueda marcar esa diferencia el domingo. En ese sentido, lo queremos más que ellos", insistió sobre el estado de forma y de motivación con el que encaran sus pupilos el duelo de semifinales de la Europa League.

Hace dos años, cuando el Sevilla FC eliminó al United, su entrenador era José Mourinho. Sin embargo, Solskjaer también sabe lo que es caer eliminado a manos de los nervionenses, con quien cayó eliminado en dieciseisavos de final de la Europa League 2015/2016 cuando dirigía el banquillo del Molde noruego, con el que perdió por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán y venció por un insuficiente 1-0 en la vuelta en su país. Fue la primera eliminatoria en el camino sevillista hasta su quinto entorchado. Ahora, se cruza en medio del sueño de la Sexta.