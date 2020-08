De Gea, 'sevillista de finales'

Solskjaer sorprendió con la titularidad de David de Gea en un torneo en el que el argentino Romero estaba siendo titular. El meta español no tuvo mucho trabajo y apenas pudo hacer nada en ninguno de los goles del Sevilla FC, no así como su rival en la otra portería, un Bono al que no dudó en elogiar.

"Bono ha hecho un gran partido. Ha sacado dos o tres pelotas muy buenas y ha dado la victoria a su equipo", indicaba el meta madrileño, quien admitía que esas paradas habían sido la clave que habían decantado el duelo: "Hemos tenido ocasiones, pero hemos perdonado y el Sevilla es un gran equipo y ha estado bien arriba".

Ahora, toca descansar y pensar en el próximo año, aunque antes posiblemente coincida con alguno de los hoy rivales en la selección, en una 'Roja' de donde conoce a muchos de ellos, incluyendo a un Lopetegui al que no duda en ensalzar. "Tengo buenos amigos en el equipo y el míster es un pedazo de entrenador, él y su cuerpo técnico. Lo demostró ya en la selección mientras le dejaron y ahora en el Sevilla, que es un gran equipo y juega muy bien", destacó el español, que no dejó dudas sobre con quien irá en la final: "Tienen muy buen equipo y les deseo lo mejor en la final".