El persistente dolor en la rodilla no frena a Ocampos

Lucas Ocampos no pudo terminar la semifinal contra el Manchester sobre el terreno de juego por unas molestias que propiciaron su sustitución y que le convierten en el centro de las miradas de cara a la gran final. Es una pieza básica para Lopetegui y su participación en la final se antoja clave por su capacidad para desequilibrar y marcar la diferencia.

Para tranquilidad de los sevillistas, Ocampos se entrenó ayer con el grupo, al mismo ritmo que el resto, si bien, de momento, sigue sintiendo dolor, cada vez menos, eso sí. Así lo reconoció el propio jugador en una entrevista en Marca, en la que confiesa la persistencia de unas molestias con las que ya jugó ante el Manchester, pero también que confía en estar en la gran cita contra el Inter.

"Estoy bien. Mejorando día a día. La verdad es que tengo ese dolor, que no es muy fuerte, pero con el que jugué el otro día, con ese dolor en la rodilla. Era un partido que tenía que jugar. Tenía muchas ganas de no perdérmelo y jugué hasta donde pude. Hice lo que pude. Los compañeros que entraron lo hicieron súper bien y por suerte estamos ahora en una final", explicó el extremo, que lamentó mo haber estado al cien por cien en la semifinal.

"Uno nunca quiere estar en una situación así, más en una semifinal, contra un gran equipo como el Manchester United. Gracias a Dios no tuve muchas lesiones este año y justo me vino a pasar en una semifinal. Es parte de este juego, es parte de esta profesión y nada. A veces hay que saber convivir con el dolor, y no va a ser la primera ni la última vez que juegue con un poquito de dolor. A estas alturas de temporada, jugar con dolor es normal", explicó Ocampos, que se ve jugando la final: "Todo va a depender de lo que decida el míster, pero yo creo y tengo fe en que voy a poder estar y que voy a poder jugar, si Dios quiere".