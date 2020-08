Gudelj: "El Inter es de Champions, pero somos capaces de ganarle a cualquiera"

Gudelj atiende la llamada de ESTADIO en la habitación del hotel de Düsseldorf en vísperas del gran día. Habla un perfecto castellano y se ríe cuando se le dice que sólo le falta el acento sevillano de Rakitic. Se expresa con claridad meridiana en el fondo y en la forma y se explaya en cada respuesta. El serbio confía plenamente en el equipo de cara a la final por su mentalidad y recursos, y, aunque destaca la extrema dificultad de superar a un Inter que considera de Champions, resalta la capacidad del Sevilla para imponerse a cualquiera cuando ofrece su mejor versión.

Además, expone la tranquilidad y la concentración como claves para la cita y deja entrever con una pizca de secretismo, que, además de una delantera letal con Lukaku como principal amenaza, los interistas también presentan puntos débiles por los que tratarán de hacerles daño. Se nota que llegan con la lección estudiada, tanto, que Gudelj, cuyo móvil no sobrevivió a la celebración del gol de Ocampos ante el Wolves, espera un partido diferente a la semifinal en lo táctico, con un Inter basado en el contragolpe. Una batalla para la que está plenamente preparado físicamente después de su positivo en Covid y que afronta con una consigna que repite constantemente en la entrevista: ganar.

- La primera, una pregunta obligada, ¿cómo se encuentra?

- Me encuentro muy bien, perfectamente. No sólo ahora, sino desde el primer día que di positivo. Yo me sentía bien pero tenía que quedarme en casa, ver los partidos allí, no podía entrenar con el equipo, y eso es duro. Ahora estoy muy contento por estar con el grupo y por jugar la final, claro.

- Tengo entendido que, de la euforia con la que celebró el gol de Ocampos en cuartos, rompió hasta su móvil...

- (Se ríe) Sí, sí. El móvil estaba al lado mío, donde estaba sentado, y cuando marcó Lucas me levanté tan fuerte que el móvil se cayó, y cuando lo cogí vi que estaba roto por detrás.

- Imagino que sería duro, por el Covid-19, por no poder ayudar al equipo en octavos y cuartos, pero un recibimiento como el que le dio el equipo reanima a cualquiera.

-Es una cosa que cuando se vive ya se queda toda la vida contigo. Estoy contento de que se grabara porque se lo podré poner a mi hijos, y porque mis amigos y familiares que no estaban allí lo han podido ver y vivirlo como yo.

- ¿Se ha sentido alguna vez en un vestuario como en el sevillista?

- En el vestuario me siento como en una familia. Como cuando llegas a casa después de no ver a los tuyos y todos te están esperando. El vestuario tiene un ambiente increíble, se refleja en todo lo que hemos hecho esta temporada a falta de jugar la final. Todos somos muy amigos en el grupo y nos llevamos bien tanto en los tiempos buenos como en los malos. Durante la temporada nos hemos caído en varias ocasiones, como cuando nos eliminaron de la Copa y perdimos partidos que no debimos , o con las lesiones de compañeros, pero cada vez que nos ha pasado nos hemos reunido y hemos salido más fuertes.

- No pudo apenas entrenar con el equipo y salió al campo en un partido de mucha exigencia ante el Manchester, ¿cómo le respondió el físico?

- Físicamente me sentía bien. Es verdad que sólo tuve dos entrenos con el equipo y que fueron cortitos, pero mientras estuve en casa los preparadores físicos me mandaron entrenamientos por wasap y, como me sentía bien y mi cuerpo necesitaba entrenar, hice todos los ejercicios. Entrenar en casa no es igual y no sé si podría haber jugado los 90 minutos al mismo ritmo que antes de dar positivo, porque eso ya es otra cosa después de tres semanas sin trabajar con el equipo. Quiero agradecer al míster por la confianza que tuvo en mí para ponerme en un partido importante. No hablé con él antes de eso pero él sabía que me sentía bien, que he entrenado y que he trabajado para mantener mi físico.

- Ha comentado que contra el Manchester podría haber sido demasiado disputar los 90 minutos, ¿se ve listo para jugar de inicio en la final si el Lopetegui lo estimara conveniente?

- Sí, sí, seguro. Ya llevo cinco entrenamientos con el equipo. He hecho carreras en el campo, en los partidos en terreno reducido, a ver cómo se sienten las piernas, y no he notado ninguna diferencia entre antes del parón y ahora. Estoy preparado para lo que necesite el míster, ya sea 15 minutos, 30, lo que sea. Estoy preparado para cuando me toque jugar.

- Al margen del ambiente y el sentimiento de pertenencia existente en el grupo, ¿cuáles cree que son las armas de este Sevilla para haber llegado tan lejos en LaLiga y en Europa?

- La unidad, y no sólo el equipo, sino del club en general. Los aficionados no han podido estar con nosotros por el Covid, pero sentimos su apoyo. Toda la gente está preparada cuando le toca y hay que ver cómo animan los compañeros desde la banda cuando no empiezan los partidos. Eso todo es reflejo de la unidad, de que todos remamos en la misma dirección, con el mismo objetivo, y eso es clave para conseguir grandes cosas. Siempre miramos partido a partido y siempre queremos más. Si lo hemos hecho bien, la vez siguiente lo queremos hacer mejor. Muy ambiciosos y muy unidos.

- ¿Qué papel ha jugado Loptegui en todo esto?

- Todos sabemos el tipo de entrenador que es y que una de sus muchas cualidades es su capacidad de crear a un equipo muy unido.

- Centrándonos ya en lo importante ahora, en la gran final, el domingo lograron un pase épico ante el Manchester, la moral ahora mismo estará por las nubes...

- Todos estamos contentos y ya no podemos esperar hasta el viernes para traer esa copa a Sevilla. Todos sabemos lo que significa para el Sevilla y para el sevillismo esta competición, que merece estar en la final, porque ha ganado cinco veces la Europa League. Y por eso queremos ganarla, por nuestra gente en Sevilla.

- ¿Cómo se están viviendo en el vestuario los días previo al asalto de 'La Sexta'?

- Nosotros vivimos siempre partido a partido. Sabemos que es una final, uno de los partidos más importantes de esta temporada, pero lo preparamos como lo hacemos siempre. Hemos llegado hasta aquí porque hemos ido paso a paso, dándolo todo y haciendo lo que hacemos siempre: Dar lo máximo, seguir a lo nuestro y ganar los partidos.

- Los títulos demuestran la química especial del Sevilla con la Europa League, ¿la notó desde que aterrizó en el Sevilla?

- Yo jugué la Europa league con el AZ y el Sporting y nunca quería enfrentarme contra el Sevilla, porque todo el mundo sabe que en esta competición es un equipo muy fuerte. Desde que llegué aquí he sentido esa pasión por esta competición y que el Sevilla en la Europa League siempre lo da todo y va a por lo máximo.

- Después de eliminar a un grande como el Manchester, se juegan el título con otro de los clubes más importantes de Europa y que llega tras arrasar en semifinales.

- El Inter me pareció en la semifinal lo que ya sabía, que es un equipo de Champions, que siempre aspira a ganar el título en Italia. Un equipo muy fuerte y un club muy grande. Eso ya lo sabíamos y lo demostró contra el Shakhtar. Han hecho lo que tenían que hacer. Somos conscientes de que tienen jugadores buenos y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para ganar ese partido. También conocemos de nuestro potencial, los jugadores que tenemos, y, por eso, seguro que será un partido muy bonito.

- En resumen, que se ven perfectamente capacitados para imponerse al Inter...

- Claro, claro. Nosotros somos capaces de ganarle a cualquier equipo mientras demos nuestro máximo nivel, trabajemos como lo hemos hecho toda la temporada y ejecutemos el trabajo tácticamente como lo solemos hacer. Si logramos todo eso, somos capaces de ganarle a cualquier equipo, porque tenemos muchísima calidad en este grupo.

- ¿Considera al Inter el rival más fuerte de los que se ha enfrentado hasta ahora en la Europa League?

- He dicho que es un equipo de Champions, como el Manchester United, y si quieres ganar la Europa league hay que vencer a los mejores equipos o, al menos, estar preparados, para competir contra ellos. Si ganamos el viernes demostraremos que realmente hemos merecido el título, que nadie nos ha regalado nada.

- ¿Qué tipo de partido espera? ¿Similar o diferente a la semifinal?

- Sinceramente, depende de lo que vaya a hacer el Inter, pero hasta ahora han jugado con línea de tres y dos delanteros, y creo que van a salir así. En ese caso, será un partido un poco diferente tácticamente. El Manchester presionaba más con Bruno Fernandes y Martial y pienso que el Inter va a intentar hacer más daño en los contragolpes con Lukaku y los buenos jugadores que tiene arriba. Lukaku es fuerte para aguantar las pelotas arriba y resulta muy peligroso. Vamos a analizar el partido bien y tratar de frenar los puntos fuertes del Inter y hacerles daño en los débiles. Así vamos a poder ganar el partido.

- ¿Cómo cree que este Sevilla le puede hacer daño al Inter?

- Yo creo que hay cositas en las que podemos hacer daño al Inter. Cada equipo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero, antes de un partido, nunca hablo de por dónde se le puede atacar a un rival... pero seguro que hay debilidades y vamos a darlo todo para hacerlo lo mejor posible y hacerles daño ahí.

- ¿Se 'moja' con un favorito? ¿Lo hay?

- Nunca hablo de favoritos, porque yo pienso que hoy día en cada partido el favorito, en caso de haberlo y sea quien sea, tiene que darlo todo igualmente para imponerse. El partido va a ser duro, difícil, lo sabemos, pero para ellos tampoco será fácíl. Tengo plena confianza en este equipo, en que, con la mentalidad que tenemos y el fútbol que tenemos y podemos hacer, vamos a ganar.

- En una final de esta índole, ¿qué factores clave considera que pueden marcar la diferencia?

- La clave más grande en la final es la tranquilidad y estar muy centrados. Conocemos bien la trascendencia del partido y que cometer un fallo te puede costar muy caro, pero todos ya hemos jugado partidos muy importantes y vamos a entrar en la final como durante toda la temporada, muy metidos y dispuestos a ofrecer nuestra mejor versión. Queremos hacer el mejor partido de la Europa League en esta temporada, porque siempre queremos crecer y hacerlo mejor. De esa manera podremos ganar.

- Se ha hablado mucho de la peligrosidad del ataque del Inter con Lukaku, pero la defensa del Sevilla no se ha quedado atrás. ¿Está tranquilo en este sentido?

- Tengo mucha confianza en nuestro bloque defensivo, del que mucha gente habla muy bien y eso es por algo. Viendo cómo están jugando Diego y Koundé, cómo tapa Fernando y el estado de forma en el que se encuentra Bono hay razones para afrontar este partido sin ningún tipo de miedo, con plena confianza, y eso es muy importante para imponerse en un choque así.

- Será la primera final internacional de su carrera. Dígame, ¿qué le pasa por la mente?

- Tengo mucha ilusión y estoy deseando que llegue ya el viernes. Es la primera a este nivel pero ya he jugado varias finales con Sporting en Portugal y otros encuentros importantes y está claro que un futbolista vive para estos momentos, y hay que disfrutarlos. Tenemos que hacer lo posible para ganar la final, porque es una sensación que guardas para toda la vida y que también puedes compartir con la familia. Lo daremos todo.