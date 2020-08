La respuesta de Del Nido a la invitación de Castro.

El Sevilla había solicitado a la UEFA la posibilidad de que se pusiera a la venta un número reducido de entradas para así poder contar con el apoyo de sus aficionados en las gradas del Rhein Energie Stadion de Colonia, donde este viernes disputará la final de la Europa League ante el Inter de Milán. Sin embargo, ni la UEFA ni las autoridades alemanas han considerado atender esta petición debido a que la situación generada por la Covid-19 "sigue sin estar controlada", según informó el club, que ha recibido el aliento de sus seguidores pese a todo desde la distancia.

Como mal menor, la UEFA ha concedido al Sevilla FC 25 invitaciones, al margen de las 75 acreditaciones que cada delegación tiene para los jugadores, técnicos y staff organizativo y medios oficiales. Y a la hora de repartirlas, la entidad que preside José Castro no dudó en cursar la invitación a los máximos accionistas, incluido José María del Nido Benavente, pese a que el ex presidente ya reconoció que una vez que acabase la participación nervionense en 'su' competición volverá a la carga para intentar desbancar al propio Castro de la presidencia.

La respuesta de Del Nido, sin embargo, ha sido la de declinar tal invitación, al igual que los representantes de Sevillistas Unidos 2020, el grupo 'americano' que ahora apoya al letrado. Por tanto, el ex mandatario no formará parte de esos 25 privilegiados que este viernes presenciarán 'in situ' la final, entre quienes se encuentran dos socios elegidos al azar, además de una representación de aquellos empleados que trabajaron más duramente en la preparación de la ciudad deportiva durante el confinamiento y una representación de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, así como el veterano periodista Jose Antonio Sánchez Araujo como embajador de los medios de comunicación sevillanos.