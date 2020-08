El Sevilla pierde a Zdunek por "motivos personales"

El Sevilla Feminas pierde a una pieza importante en el centro del campo de cara a la próxima temporada, la polaca Emilia Zdunek, que abandona Nervión por motivos personales. Así, el club anunció que ha alcanzado un acuerdo con la centrocampista para la rescisión del contrato, que concluía el 30 de junio del próximo 2021.

Zdunek tuvo protagonismo en el centro del campo nervionense la temporada anterior y marcó goles de importancia en los más de 15 encuenteros que vistió la elástica sevillista en la Primera Iberdrola y en la Copa de la Reina. El Sevilla le desea lo mejor en el regreso a su tierra.

Zdunek quiso despedirse a través de la web oficial, en la que esgrimió el motivo por el que se marcha y agradeció al Sevilla su trato. "No es fácil decir adiós a Sevilla, pero últimamente ha sido muy difícil para mí. A veces hay cosas más importantes que el fútbol, así que he decidido volver. Muchas gracias por todo el apoyo a cada persona que he conocido aquí, por creer en mí. El Sevilla es como una gran familia y quiero ser parte de ella para siempre".