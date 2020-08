Negredo y sus diferentes mensajes a Sevilla FC y Valencia.

A sus 35 años, y después de cuatro temporadas lejos de nuestro país, en las que ha pasado por Middlesbrough, Besiktas y Al-Nasr, Álvaro Negredo regresa a LaLiga de la mano del recién ascendido Cádiz. Y lo hace con una fecha marcada en rojo en su calendario: la visita del conjunto amarillo a Nervión.

Y es que, después de militar en el conjunto blanquirrojo durante cuatro campañas, en las que jugó 180 encuentros y anotó 85 goles, el delantero no esconde que un pedazo de su corazón se quedó para siempre en la capital hispalense. "Lo que más me apetece es volver a jugar en el Pizjuán, el Sevilla FC es especial para mí", reconocía el 'El Transistor' de Onda Cero.

Pero, además, Negredo quiso dejar claro que su intención es seguir dando 'guerra', tratando de restar importancia a su edad: "Vengo a Cádiz para competir, sé que no voy a jugar por mi currículum. No me he sentido para nada un abuelo cebolleta, me he sentido importante y los compañeros valoran todo lo que he hecho en el pasado".

En este sentido, el ex sevillista expresó sus ganas por regresar a España tras dos años en Emiratos Árabes: "He vivido muy bien en una cultura diferente que aunque no comparto, la respeto. He echado de menos esto porque no se compite igual. Son muy buena gente, me han tratado genial pero el cuerpo me ha pedido competir".

Por último, Negredo también se refirió a la situación del Valencia, otro de sus ex equipos, muy diferente a la del Sevilla FC. "En Valencia tengo mi residencia y claro me duele lo que está pasando. Están destrozando el club. Era un club grande y hablo en pasado. Todo es culpa de una mala estructura", señaló el madrileño, atizando de ese modo a Peter Lim, propietario del club che.