La pretemporada del Sevilla 20/21, un rompecabezas imposible

El delantero del Sevilla FC Luuk de Jong ha sido convocado por la selección de los Países Bajos este viernes para la disputa de dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA que tendrán lugar la próxima semana. De este modo, el bigoleador en la final de la Europa League contra el Inter, deberá acortar sus ya minúsculas vacaciones y se incorporará más tarde a la pretemporada con el equipo nervionense, que arranca el próximo 6 de septiembre lo que se presenta como un rompecabezas imposible.



El espigado atacante blanquirrojo jugará con su selección ante Polonia e Italia, con ambos encuentros en su país: el viernes día 4 de septiembre, ante los polacos en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y el lunes día 7 de septiembre, frente a la 'Azzurra', ambos pertencientes al Grupo 1 de la Liga de Naciones A.





Netherlands squad confirmed! First call ups for Owen Wijndal, Perr Schuurs and Mohamed Ihattaren! pic.twitter.com/KrBiD8DwIV — Dutch Football (@FootballOranje_) August 28, 2020

No obstante, el problema de Julen Lopetegui no es únicamente De Jong. En la misma situación están, que se marcharán con España; Tomas, que se irá con República Checa; Nemanja, citado por Serbia; Jules, en la lista de la sub 21 de Francia; el retornado Alejandro, en la de la 'Rojita'...Todos ellos se incorporán más tarde al inicio de los entrenamientos de la temporada 2020/2021. Lopetegui ya contaba con el hándicap de tener que-la de laante elel díaen Budapest- y ahora ya sabe que lo tendrá que hacerdel choque ante los alemanes con más plata de por medio, el hexacampeón de la Europa League. La temporada en España dará comienzo el 12 y 13 de septiembre para los equipos que no participaron en competiciones europeas. Real Madrid y Getafe, eliminados en octavos, arrancan una semana más tarde y Barcelona, Atlético y Sevilla lo harán elCon todos estos condicionantes sobre la mesa,para confeccionar un calendario de, por breve que sea. Esta pretemporada es un rompecabezas.