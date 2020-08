Naybet se muestra optimista sobre sus opciones de 'fichar' al sevillista Munir

Después de dar la vuelta al mundo al celebrar la sexta Europa League del Sevilla FC ataviado con una llamativa (y desconocida para muchos) bandera bereber, Munir El Haddadi sigue mirando con deseo una fecha en el calendario: el próximo 18 de septiembre puede darse el primer paso para que cumpla uno de sus grandes sueños: jugar con la selección de Marruecos. Ese día, el Congreso virtual que la FIFA celebrará desde Zúrich con sus 211 federaciones miembros estudiará una propuesta para cambiar la normativa de elegibilidad que un grupo de trabajo viene realizando forma desde hace más de dos años.

Actualmente, la norma permite que un futbolista juegue con un segundo equipo nacional siempre que no haya disputado partido oficial alguno con la primera selección y que, en el momento del debut con esta, ya tuviera la nacionalidad de la nueva selección a la que quiere representar. Por ello, Munir, que debutó con la selección española el 8 de septiembre de 2014, de la mano de Vicente del Bosque, en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Macedonia (5-1), en el que jugó trece minutos, no puede jugar con Marruecos, que peleó sin éxito ante la FIFA que el sevillista pudiera actuar con su combinado nacional en el Mundial 2018.

La posibilidad ilusiona al atacante sevillista, que es noticia en su país de origen, donde una mayoría aplaude su gesto con el pueblo bereber, aunque no faltan quienes le critican por no usar la bandera marroquí, como hicieron sus compañeros Youssef En-Nesyri y Yassine Bono. Debates al margen, en el país norteafricano se ha despertado cierta expectación con la posibilidad de que el ex de Barcelona, Alavés o Valencia refuerce el interesante ataque de la selección dirigida por Vahid Halilhodzic, quien por el momento no quiere hacerse ilusiones.

"Sé que Munir quiere representar a Marruecos, como vimos en su celebración tras la final de la Europa League; pero su caso es muy complejo y la FIFA aún no lo ha resuelto, así que no voy a dedicar mucho tiempo a ello por ahora", señaló el técnico marroquí, quien prefiere centrarse en los jugadores seleccionables a día de hoy.

Al 'Caso Munir' también se ha referido el director deportivo de los 'Leones del Atlas', cargo que ocupa un viejo conocido de LaLiga española como es el que fuera central del Deportivo Noureddine Naybet, mucho más optimista que su entrenador: "Hablé con Munir después de la final de la Europa League. Es una persona que se siente orgullosa de ser marroquí. Somos optimistas sobre los cambios propuestos (de elegibilidad internacional) y confío en que algún día podremos verlo representar a Marruecos".

Nacido en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, pero de padres marroquíes, Munir, a sus 24 años, podría ver ahora su sueño cumplido si prospera esta nueva normativa, que permitiría que los jugadores jugasen con una segunda selección si han jugado como máximo tres partidos con la primera, incluyendo citas oficiales en eliminatorias, y lo hicieran antes de cumplir los 21 años, debiendo transcurrir al menos tres años para poder optar a ser seleccionado por un nuevo país.

Munir, centrado ahora en volver al trabajo con el Sevilla FC, cumple con todas esas condiciones y, por tanto, estará muy atento a lo que suceda el próximo mes, pues la norma podría entrar en vigor de forma inmediata. Así, la propuesta sólo prohibiría el cambio de selección para cualquiera que haya jugado en un Mundial o un campeonato continental de una confederación, pero sí permitiría incluso que un jugador regresara a su selección original si no ha llegado a debutar con la segunda pese a ser convocado.

El excelente final de temporada de Munir El Haddadi, que se acabó ganando la confianza de Julen Lopetegui con tres goles y una asistencia tras el parón. A pesar de ser suplente en los cuatro encuentros disputados por el Sevilla FC en Alemania hasta conquistar la sexta Europa League, ha sido casi siempre la primera alternativa a la que el técnico vasco ha recurrido desde el banquillo y no hay duda de que su rol dentro del conjunto nervionense ha cambiado por completo. Si a comienzos de este año tenía muchas papeletas para convertirse en una de las salidas en verano, ahora se da por hecha su continuidad salvo sorpresa.