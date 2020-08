Bryan Gil: "Óscar tiene un talento especial y uno de los mejores golpeos de LaLiga"

Al flamante fichaje Óscar Rodríguez no le faltan referencias del Sevilla FC. El joven atacante talaverano (22 años) se ha sumado este lunes a la concentración de la selección española absoluta, donde se estrena. A la Ciudad del Fútbol de Las Rozas llegó en compañía de otro canterano del Real Madrid con vinculación nervionense como es Sergio Reguilón, antes de conocer en persona a su nuevo capitán, el también internacional Jesús Navas.



No obstante, al exbombardero del Leganés no le falta detalle de cómo se vive el fútbol en la capital de Andalucía y, en concreto, en el Sánchez-Pizjuán, pues en Butarque ha compartido vestuario con béticos como Rubén Pérez o Aitor Ruibal, y con hasta cuatro cedidos del Sevilla: Juan Soriano, Roque Mesa, Ibrahim Amadou y Bryan Gil.





El extremo barbateño, precisamente, ha concedido una entrevista a la radio oficial, en la que ha asegurado que Óscar esta preparado para triunfar en Nervión: "Ha sido mi compañero durante seis meses. Tiene muchas ganas de triunfar, es trabajador y sano dentro del vestuario y, en cuanto a fútbol, no os puedo decir nada que no hayáis visto ya. Tiene un talento especial, uno de los mejores golpeos de LaLiga, sin duda, y un jugador que puede aportar bastante al Sevilla", ha manifestado el internacional sub 19."Le dije, cuando ya sabía que iba a fichar, que viniese, que le iban a cuidar muy bien y estoy muy feliz y con muchas ganas de ver a Óscar en este Sevilla", ha añadido Bryan Gil, quien en lo personal está pendiente de la negociación del club con el Cádiz, que ha solicitado su cesión. Sería su segunda experiencia en Primera, después de sumar 19 partidos el curso pasado (dos goles y una asistencia). Y sería en su tierra.