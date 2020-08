Siete sevillistas (más uno) acortan sus vacaciones

Ocho días de vacaciones. No es lo ideal ni para la mente ni para recuperar fuerzas, pero ya se sabe el dicho 'Sarna con gusto, no pica' y hasta siete jugadores sevillistas adelantarán la nueva temporada poco más de una semana después de haber ganado la Europa League para preparar desde hoy y disputar la doble jornada internacional FIFA que la UEFA ha usado para la nueva edición de la Liga de Naciones y cuyos partidos se que se disputará entre el 3 y el 7 de septiembre.

Jesús Navas y Reguilón jugarán con España, Vaclík (República Checa), Gudelj (Serbia) y De Jong (Holanda) estarán con las absolutas de sus países y Koundé y Pozo con la sub 21 de Francia y España, respectivamente.

A ellos se añade Óscar Rodríguez, ya como sevillista, aunque el hasta hace dos días madridista técnicamente no ha perdido días de descanso, pues hoy tendría que haber comenzado la pretemporada en Valdebebas de no haber cerrado previamente su fichaje por el Sevilla. Y, de hecho, desde que terminó con el Leganés a finales de julio ha podido disfrutar de 40 días de vacaciones.



Estos son los compromisos internacionales que tienen los sevillistas:

Navas y Reguilón

3 de septiembre: Alemania-España (Stuttgart)

6 de septiembre: España-Ucrania (Madrid)

Vaclík

4 de septiembre: Eslovaquia-Rep. Checa (Bratislava)

7 de septiembre: Rep. Checa-Inglaterra (Olomouc)

Gudelj

3 de septiembre: Rusia-Serbia (Moscú)

6 de septiembre: Serbia- Turquía (Belgrado)



De jong

4 de septiembre: Holanda-Polonia (Amsterdam)

7 de septiembre: Holanda-Italia (Amsterdam)



Koundé

4 de septiembre: Georgia sub 21-Francia sub 21 (Gori)

7 de septiembre: Azerbaiyán sub 21-Francia sub 21 (Sumqayit)

Pozo

3 de septiembre: Macedonia del Norte sub 21-España sub 21 (Skopje)