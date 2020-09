Diego Carlos: "Ir a un club mejor no es fácil, el Sevilla es un gigante"

La gran temporada de Diego Carlos en el Sevilla FC le ha puesto en una primera plana del fútbol europeo y mundial. Varios han sido los clubes que lo han seguido y aunque no hay ninguna oferta en firme, su nombre suena ya como futurible de alguno de los poderosos.

Tal vez los 75 millones de su cláusula en un año tan complicado hayan echado para atrás a muchos, pero lo seguirán esta próxima campaña de cara a un próximo verano en el que se espera recuperar parte de la normalidad. Sin embargo, no sólo Liverpool, Arsenal o Manchester City están pendientes, también la selección brasileña y un país, el suyo, que no lo conocía y que ahora ya sabe quién es él. "Soy muy paciente con eso -la canarinha-. Sé que debo centrarme en el Sevilla porque para ser llamado por tu selección lo tienes que hacer bien en tu club", señalaba en una entrevista con Globoesporte donde era asaltado con referencias a su futuro lejos de Nervión, algo que por ahora tiene aparcado.

"Hablo siempre con mis agentes para decirles que no me cuenten nada sobre negociaciones. Sólo me informan de cosas muy avanzadas, no sé si eso será con el Sevilla o con otro club, pero yo sólo me centro en el Sevilla hasta que hablemos si aparece alguna oferta. Dije que en el caso de salir del Sevilla mi objetivo es ir más arriba, y el Sevilla es un gigante", afirmaba el de Barra Bonita, que a sus 27 años se ha encumbrado a nivel europeo con ese gol que dio 'La Sexta' Europa League a su equipo.

Al igual que su compañero Koundé, quien dejó claro que pasa de rumores y que la próxima temporada seguirá en el Sevilla, el paulista avisa que tampoco piensa distraerse con cantos de sirena más allá de una temporada que arranca en sólo unos días. "Sobre una salida estoy tranquilo, todo sigue su camino. Hay mucha especulación y nada concreto. Estoy totalmente centrado en el Sevilla", reiteraba y agradecía todo lo que ha logrado este año y que le ha permitido revalorizarse de tal modo. "Yo doy gracias al club por todo lo que ha hecho por mí, por hacerme jugar, por el título que hemos ganado... Esto me abrirá muchas puertas, pero quiero que las cosas sean claras y no rumores", advierte.