El presidente del Basaksehir revela oferta oficial del Sevilla por Can Kahveci

Con los fichajes de Óscar Rodríguez y Rakitic, Monchi se ha apresurado a reforzar el centro del campo, una de sus prioridades tras la marcha de Banega, dejando este frente prácticamente resuelto, aunque no se descarta la llegada de un tercero, especialmente si se produce la salida del 'Mudo' en la medular.

Desde hace semanas se habla del interés del Sevilla por el centrocampista Can Kahveci, del Basaksehir y en Turqía se llegó a decir que el club nervionense había alcanzado un acuerdo con el jugador. No obstante, los últimos movimientos realizados por Monchi, con las llegadas antes citadas, parecían descartar ya por completo esta posibilidad, lo que ahora, sin embargo, ponen en entredicho las palabras del presidente del Basaksehir.

.

De ese modo, Goksel Gumusdag, en declaraciones a BeinSport Turquía a las que ha tenido acceso ED, ha revelado hoy que le has llegado una propuesta procedente de Nervión: "Tenemos una oferta oficial del Sevilla por Irfan Can Kahveci".

Se puede pensar que era la alternartiva a Óscar Rodríguez y que el fichaje del madrileño anula esta operación también puesta en marcvha, si bien el máximo mandatario habla en presente, como si la estuvieran estudiando a día de hoy, y genera la duda razonable sobre si Monchi tiene previsto sumar otra pieza más a la sala de máquinas.

Lo que está claro es que el Sevilla ha ofertado por Can Kahveci, un futbolista muy del gusto de Monchi y que estarís encantado de militar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.