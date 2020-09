José Castro espera que Del Nido "recapacite"

Sevilla, 3 sep (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, ha afirmado este jueves que espera que su antecesor, José María del Nido, recapacite sobre su petición de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad para cambiar su consejo de administración, algo que reconoció que no podía entender por la marcha del club.



Durante el acto de presentación de Iván Rakitic como nuevo jugador del Sevilla, Castro ha manifestado que con del Nido existe "un pacto a ocho años por la estabilidad del club" y que lo que quieren "es eso, estabilidad, que es lo que ha traído buenas cosas: antes era importante y ahora también", apuntó.



"Lo importante es el Sevilla, es lo que todos llevamos en el corazón. La gestión ahí está. ¿Qué hemos hecho mal?¿Ganar la Europa League? ¿Entrar en la Champions? Todo lo contrario. Viendo el ambiente que hay entre los empleados, el compañerismo, la exigencia que se ha visto en la final. Eso no engaña a nadie", ilustró.



Según Castro, "el funcionamiento interno es espectacular" y ello "lo ha dicho el entrenador y se ve desde fuera", razón por la que afirmó que hay que "estar orgullosos del equipo" que llevan "en el corazón y del trabajo que se está haciendo".



"No lo puedo entender. Del Nido es socio nuestro. De los últimos seis años, cuatro hemos jugado la Champions, no son palabras, son hechos. Es un momento extraordinario, somos un referente en Europa. Somos los octavos en puntuación UEFA. Todo el mundo habla de la gestión de la entidad. Entonces, no se puede comprender", dijo.



Castro señaló, además, que todavía no sabe si la final de la Supercopa de Europa se podrá jugar o no con la presencia de espectadores en las gradas del Puskas Stadium de Hungría.