El 'rubio de Pino Montano' rinde honores a 'su' barrio

Rakitic paseando por Pino Montano y mostrándonos sus lugares más conocidos. Esa ha sido la imagen con la que se ha presentado el nuevo fichaje del Sevilla FC, con el que el club ha querido comenzar un homenaje a los barrios sevillanos. El club de Nervión anunciaba hoy que esta temporada, por cada uno de los fichajes que haga, rendirá un particular homenaje a uno de los barrios de la ciudad, empezando por el de Pino Montano con motivo de la llegada del croata, un jugador muy unido a él por ser el lugar donde vive la familia de su mujer.



El club andaluz recordó que está "unido" a Sevilla "y no sólo por su nombre". "El ADN de la ciudad siempre ha estado muy presente en la idiosincrasia del club y ahora más que nunca, aprovechando la emergente promoción internacional de la entidad, la idea es que Sevilla, como ciudad de Champions que es, se conozca todavía más en el mundo a través del fútbol", apunta.



"Y una ciudad, sin duda, está compuesta por sus barrios. Por ello esta temporada, cada fichaje del Sevilla FC servirá para rendir un particular homenaje a uno de sus barrios", añadió el actual campeón de la Europa League.



para elegir el barrio, que es el de, al norte de Sevilla y en cuyo vídeo-homenaje se pueden ver elementos clave como su parroquia de San Isidro Labrador, la Peña Sevillista Pablo Blanco, sus calles principales o el Centro Deportivo Los Mares, punto neurálgico futbolísticamente hablando.