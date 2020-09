Roque Mesa, con 'novias', sorprende con sus planes de futuro

El Sevilla regresará al trabajo este próximo lunes. Y en la nómina de convocados se encuentran aquellos jugadores que estuvieron cedidos la pasada campaña, la mayoría de los cuales no entra en los planes de Lopetegui.

Mientras se negocia con el PSG el traspaso de Sergio Rico, otro de ellos, Roque Mesa, está en la agenda del Valladolid. Es más, la cadena Ser informaba días atrás que se encuentra muy cerca del club pucelano, que baraja también como alternativas para reforzar su centro del campo a Sergi Darder y al francés Grenier, del Rennes.

Pero el mediocentro canario, con contrato en Nervión hasta 2021, ha salido a la palestra para asegurar que su deseo es ganarse un puesto en el Sevilla FC, dándole la razón a Monchi, que ya aventuró en la presentación de Rakitic que no será fácil colocar a los descartes: "Trabajamos para dar salidas a aquellos jugadores que no entran en los planes del míster, pero el mercado está como está (muy parado) y esperamos encontrar soluciones, sobre todo, por la persona y por el jugador".

Unas palabras que parecen no afectar a Roque Mesa, a tenor de sus declaraciones. "El año pasado tuve que salir del Sevilla hacia Madrid por una serie de circunstancias personales en las que quería estar cerca de mi familia, pero es cierto que mi idea esta temporada, después de lo que he vivido esta campaña pasada, es quedarme en el Sevilla FC y luchar por un puesto en el equipo", ha asegurado en una entrevista para Iusport.

"Llevaba mucho tiempo en su momento para poder firmar por el Sevilla, siempre fue mi sueño, por esa razón he querido volver en todo momento allí, para trabajar muchísimo. Estoy en estos días previos trabajando a tope para que cuando tenga que incorporarme a la pretemporada estar en forma. Si me dan la oportunidad aportaré trabajo y más trabajo, que es lo que siempre he dado a lo largo de toda mi trayectoria profesional", añade el canario, que espera que su campaña como cedido en el Leganés le haya servido para que Lopetegui le vea con otros ojos: "La temporada pasada tuve la oportunidad de jugar 30 partidos más en Primera división y mi objetivo en esta nueva temporada pasa por volver a Sevilla, para volver a ser importante, disfrutar de minutos y hacer un papel fundamental en el Sevilla FC, para con ellos seguir sumando partidos en la máxima categoría".