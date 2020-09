El nuevo Sevilla que quieren Sevillistas Unidos 2020 y Del Nido.

Más allá de la gran situación deportiva por la que está pasando el Sevilla Fútbol Club, en las próximas semanas se esperan nuevos movimientos en lo que a la situación accionarial se refiere. Con una Junta General de Accionistas Extraordinaria por convocar en el plazo de dos meses a petición de José María del Nido con la intención de renovar el consejo de administración del club nervionense y sacar de la presidencia a Pepe Castro, los grandes accionistas del club ya juegan una nueva partida que será fundamental para el devenir de la entidad.

Entre esos accionistas de peso aunque no mayoritarios está Sevillistas Unidos 2020, una sociedad dentro de la empresa 777 partners y que entró en el club a principios de 2018 para apoyar al actual presidente tras el último movimiento accionarial de José María del Nido. Ahora, esta sociedad ha cambiado de bando y se ha alineado en el bando del expresidente nervionense, rompiendo el pacto por la gobernabilidad que se firmó ap principios de año.

Andrés Blázquez es el consejero del Sevilla que representa las acciones de Sevillistas Unidos 2020 en el consejo de administración del club y ha concedido una entrevista al diario Marca donde explica los motivos de su cambio de bando dentro del consejo y advierte que lo hace con la intención de gobernar junto a Del Nido. "Podemos gobernar el Sevilla junto a Del Nido, si no no hubiéramos hecho este movimiento", asegura.

Cuestionado por esa junta extraordinaria que el club debe convocar y donde intentarán auparse al poder, Blázquez comenta lo que espera de esa cita. "Nos gustaría entrar con un mandato lo más fuerte posible. No vamos a pedir el voto de Accionistas Unidos (asociación de pequeños accionistas), pero si nos dejan les vamos a explicar qué queremos hacer y que voten lo que ellos quieran, pero que lo hagan con datos y no con especulaciones. No vamos a perseguirle con promesas que no podamos cumplir. Como tienen el control del club, de la parte de Castro, esperamos de todo. Incluso nos llega que van a contratar alborotadores de pago, fingir desmayos o incluso encontrar problemas informáticos de último momento. Dicen que vamos a sacar trapos sucios, pero nosotros no hemos hecho ningún movimiento, repito que es un proyecto en positivo. No vamos a sacar nada. Lo único negativo que pensamos es que la gestión actual ha sido mala y las cifras que lo demuestran son públicas. El Sevilla no ha ganado un duro desde que Pepe Castro se puso al frente de la dirección deportiva sin Monchi. La deuda ha aumentado. La diferencia ahora es que sí está Monchi. Y cuando no está pasa lo que pasa. Lo elegante sería que se fuera con la sexta ganada y con los títulos obtenidos bajo su mandato", argumenta.

En cuanto al acuerdo que contrajo con Castro para votar en el mismo sentido en la junta, Blázquez reconoce que ese acuerdo ya no existe: "Cada uno puede votar como considere. Había un acuerdo que ha sido resuelto por nuestro lado por la violación de los términos por parte de la otra parte del contrato. Esta violación ha sido avalada por dos grandes despachos nacionales e internacionales de manera independiente y así se ha comunicado de manera fehaciente a los interesados. Por tanto, ambas partes somos libres de votar como queramos".

Sobre los motivos que le han llevado a posicinarse ahora junto a Del Nido, el representante de Sevillistas Unidos 2020 explica: "Cuando tienes un socio debes fiarte de él. Cuando te ha traicionado de manera continuada no es un socio para ti. Pepe Castro nos traicionó y también a la familia Carrión, dejándonos a ambos fuera de todo en su alianza con Del Nido. No pensamos que su grupo esté capacitado para liderar un club de fútbol del tamaño e importancia como el Sevilla. No son socios preparados para crear el proyecto que nosotros queremos hacer. Nunca iban a estar asociados con nosotros porque el plan era comprarles. Con Castro y Carrión cerramos un acuerdo para comprar sus acciones y que se apartaran de la gestión y ahora, con José María, tenemos una alianza con alguien que comparte nuestra visión para hacer crecer al Sevilla".

Blázquez recuerda que el grupo al que representa entró en el Sevilla para comprar el club tras un acuerdo al que se llegó: "Comenzamos a comprar acciones para tener una mayoría en el Consejo del Sevilla y conformar un paquete de control junto al grupo de Utrera y la familia Carrión. Estos grupos nos pidieron ayuda porque carecían de la capacidad económica para comprar acciones, de no haber sido así, las habrían comprado ellos directamente. Estuvimos citados el 31 de enero de 2019 en un hotel junto al estadio con todos los papeles de compraventa acordados y listos para firmar la compra de la totalidad de las acciones del grupo Utrera y Carrión. Esto no se ejecutó porque un accionista que nos había perseguido para vender decidió ese mismo día, cuando todos estábamos sentados en la mesa para firmar, pedir un 15% más de lo que habíamos acordado. Su justificación fue, ya que vendo que sea por mucho dinero, puramente una decisión económica. Nos levantamos de la mesa y se acabó nuestra relación con ese conjunto de accionistas. Decían que comprábamos a 1.500 para vender a 3.500, pero resulta que el comprador éramos nosotros mismos".

Por último, el consejero sevillista admite que a Monchi lo considera "la persona clave en el organigrama del Sevilla". "Monchi es totalmente necesario e imprescindible para hacer aún más grande al Sevilla y no sólo en el ámbito deportivo. Monchi tiene una visión global del mundo del fútbol y ha invertido en formarse y se nota", añade, antes de desvelar su plan estratégico: "Se basa en tres puntos. Yo al estadio le pondría un apellido más con la fama que tiene el Sevilla. No es un demérito para el club. El Sánchez-Pizjuán y algo más. Es un ingreso que te ayuda a ser más grande y estable. No se han hecho y no me explico por qué. Queremos lanzar eso a lo bestia. Hace falta un estadio nuevo en el lugar que está el actual. El Wanda o San Mamés han costado 180-200 millones. Una inversión que se rentabilizaría completamente en menos de diez años. Es esencial obtener más por la instalación más relevante del Sevilla, que no sea sólo el lugar donde se juega un partido a la semana. Muchos clubes lo están rentabilizando. El segundo es la expansión de la marca. Sé que se han intentado dar pasos en esto, pero no hemos conseguido rentabilidad económica. Hace falta un impulso real en otros mercados. Y, por último, alianzas para controlar la cantera de equipos en otros países o incluso la adquisición de equipos en mercados estratégicos. Podemos enviar técnicos e instalar nuestros sistemas y así poder controlar futuros jugadores en formación. Un método de captación de talento muy importante".