Reguilón, el deseado por la afición del Sevilla.

Será uno de los desafíos de Monchi en la planificación de la temporada 2020/2021 el de encontrar un sustituto a Sergio Reguilón en el lateral izquierdo después de su cesión por parte del Real Madrid durante la temporada pasada. Una gran campaña que el exsevillista ha culminado con su debut con la selección española en el que ha destacado haciendo pareja por la izquierda junto con Ansu Fati.

El Real Madrid, consciente de que su jugador se ha revalorizado en Nervión, intentará sacar una buena tajada por él, esperando así una suculenta oferta de la Premier (se habla mucho del fuerte interés del Manchester United). Y es que Zidane no cuenta con él para esta temporada, prefiere a Marcelo y Mendy, por lo que el canterano no tiene sitio en el Bernabéu. Sin embargo, en el Madrid no quieren desprenderse de él de forma definitiva, por lo que de no llegar una oferta que satisfaga sus intereses no verían con malos ojos otra cesión.

Y es ahí donde el Sevilla podría ganar enteros para repetir operación con el Real Madrid. El propio Monchi ya lo dejaba claro en la presentación de Rakitic: "Reguilón siempre será una opción para Sevilla". Pero no es el único candidato, pues ya han sonado nombre como el Acuña o Marcos Alonso.

Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos querido pulsar la opinión de la afición sevillista para conocer sus preferencias para el lateral izquierdo. Y de las tres opciones que ofrecimos en la 'Encuesta Helvetia', la de Sergio Reguilón es la preferida claramente por la parroquia nervionense.

Un 64% de los votos fueron a parar al canterano madridista, al que la afición preferiría otro año cedido antes que el fichaje de otros futbolistas como Acuña, con 20% de los votos, y por el que el Sporting de Portugal no baja por ahora de los 15 millones, o como Marcos Alonso (16%), al que el Chelsea podría buscarle una salida este verano.