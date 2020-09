Monchi, sobre Reguilón, el mercado, Gnagnon y los "movimientos" en las salidas

A falta de 17 días para que arranque una nueva temporada en el Sevilla FC, con la disputa de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich, la gran prioridad de Monchi sigue siendo la contratación de un lateral zurdo, insistiendo el de San Fernando durante la presentación de Óscar en que Reguilón no está descartado, como tampoco Marcos Acuña, aunque sí aseguró no haber movido ficha por Marcos Alonso, otro que gusta, aunque se escapa de las posibilicades reales del club nervionense.

"A día de hoy el Sevilla FC no ha hecho ninguna gestión por Marcos Alonso. De Acuña ya dije que era un jugador que estaba dentro de los perfiles que mirábamos pero sin hacer ninguna gestión, ninguna oferta, ni contactar con Sporting o su agente, por lo que no se ha podido complicar porque no ha habido movimiento. En cuanto al tema de Reguilón ya lo dije, nos encantaría tenerlo aquí pero es complicado porque hay rivales económicamente muy fuertes con los que no estamos en condiciones de pelear. Estamos en una crisis sanitaria y económica, así que vamos a echarla al suelo a la hora de hablar de cantidades, por suerte nos ha cogido en una buena circunstancia, pero la crisis también afecta al Sevilla FC. Estamos haciendo las inversiones que creemos oportunas para reforzar la plantilla", explicó el director deportivo sobre los movimientos en el mercado.

En este sentido, todo apunta a que este verano, al contrario de lo habitual, no se producirá ninguna gran venta, pues no se esperan grandes ofertas por Ocampos, Diego Carlos o Koundé, de ahí que Monhi pida mesura a quienes exigen refuerzos, destacando que ya se han gastado en torno a 40 millones de euros: "Nuestro modelo de negocio se ha basado desde hace muchos años en generar plusvalías para poder tener una plantilla por encima de los ingresos ordinarios. Tenemos una base por fortuna, no estamos escatimando en ningún tipo de esfuerzo pero tenemos que ir con los pies en el suelo. Somos el segundo equipo que más ha invertido con Suso, Óscar, Ivan y Bono y hemos ingresado poco en ventas. Estamos intentando configurar la plantilla que teníamos en la mente para dar un paso más".

"La plantilla no está cerrada, quedan 27 días de mercado y hay gestiones para incorporar a algún jugador. No me gusta hablar de posiciones, me gusta trabajar en secreto, pero tenemos claro donde se puede mejorar", añadió el isleño al ser cuestionado por sus objetivos más allá del lateral zurdo.

En este sentido, uno de los puestos a reforzar es el de central, pues Lopetegui sólo cuenta con Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez. Pero Monchi no descarta que el 'fichaje' pueda ser Joris Gnagnon, tras su buena temporada como cedido en el Rennes: "Esa sería nuestra intención, dependerá también de él si es capaz de convencer al entrenador".

Por otro lado, otro duro caballo de batalla para el director deportivo sevillista se centra en la 'operación salida', avanzando algunos movimientos en este sentido, aunque insistió en las dificultades que existen: "El mercado está muy parado, todos los equipos tenemos overbooking y eso retrasa los movimientos, no hay la agilidad que a mi me gustaría sobre todo por el cariño y respeto que les tengo a esos jugadores. Hay algunos movimientos en los últimos días y a ver si somos capaces de finiquitarlo en los próximos días. Quedan 27 días de mercado pero trabajamos sin prisa pero sin pausa para solucionarlo".

Por último, Monchi también se refirió a la concesión por parte del Ayuntamiento de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, mostrándose muy agradecido por ello: "Cuando recibí la llamada del alcalde, me hizo sentir orgulloso. No soy sevillano de nacimiento pero sí de adopción, le debo mucho a esta ciudad, a Sevilla, son 32 años aquí y es un premio que si se confirma recogeré orgulloso y compartiéndolo con todos los que me han ayudado a conseguirlo y evidentemente con el Sevilla Fútbol Club".