Movimientos para la posible salida de Aleix Vidal.

A Monchi le queda mucha tela por cortar en la 'operación salida'. El director deportivo del Sevilla FC tiene hasta el 5 de octubre, momento en el que echará el cierre el mercado, para buscar acomodo a un buen número de jugadores que no entran en los planes de Julen Lopetegui para la 20/21, que son la mayoría de los cedidos que han regresado este verano.

En este grupo se encuentra Aleix Vidal. Su temporada en el Alavés no ha sido mala (2 goles y 5 asistencias en 29 partidos), pero se da por hecho que su sitio no está en el conjunto nervionense, al que regresó en 2018 de la mano de Caparrós, a cambio de 9,3 millones de euros. Recuperar esa inversión es algo que Monchi tiene asumido (Transfermarkt lo valora en 3,5 kilos), pero el de San Fernando anunciaba en la presentación de Óscar que "hay algunos movimientos en los últimos días" en lo que se refiere a las salidas, uno de los cuales podría tener al catalán como protagonista.

Según La Voz de Almería, Aleix Vidal se ha ofrecido al Almería, donde brilló antes de ser fichado por el Sevilla FC en 2014, y ya se han producido los primeros contactos con su representante. El lateral-extremo dejó un grato recuerdo durante sus tres campañas en el conjunto rojiblanco y los técnicos del club están valorando dicho ofrecimiento, planteándose la posibilidad de una cesión con opción de compra.

A sus 31 años, al ex del Barça no le importaría bajar de categoría y antepone su deseo de regresar a un equipo en el que se sintió muy a gusto y que ahora, de la mano del jeque Turki Al-Sheikh, busca volver a Primera división tras el fallido intento del pasado curso, en el que fueron apeados en la primera eliminatoria de los 'play off' de ascenso.