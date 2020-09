Errores que se convierten en ventajas para la continuidad de Diego Carlos

Diego Carlos se ha convertido, sin duda, en una de las revelaciones de LaLiga 19/20 y se le considera entre los mejores fichajes realizados en la pasada campaña. El nivel exhibido por el brasileño disparó su valor de mercado y le ha situado en el escaparate internacional, ofreciendo al Sevilla la posibilidad de obtener una suculenta plusvalía en una hipotética venta tras pagar 15 millones en verano.

Ya se le ha relacionado con los clubes más poderosos de Europa, como el Manchester City, Madrid o Barcelona y de la posibilidad de que llegaran ofertas no muy alejadas de los 75 millones de su cláusula. En Nervión son realistas y, aunque apuestan por su continuidad, saben que no podrían rechazar una cantidad de esas características, si bien el propio Monchi aseguró recientemente que no habían recibido ninguna propuesta oficial.

Lo cierto es que, antes de la fase final de la Europa League en Alemania, había clubes dispuestos a realizar un dispendio superlativo para hacerse con los servicios de un Diego Carlos de moda y vital para el Sevilla de Lopetegui, cuarto en la Liga española. Según ha sabido este diario, existían operaciones en ciernes con cantidades muy elevadas, que, sin embargo, quedaron frenadas por los errores puntuales del brasileño, con tres penaltis cometidos ante Wolves, Manchester United y en la final ante el Inter.

Diego Carlos, a la postre protagonista positivo por su gol de chilena con la ayuda de Lukaku que dio el título, no se mostró tan fiable como en el resto del curso, lo que habría provocado que su cotizacón de cara a los poderosos haya descendido ligeramente y se replantearan el gasto que estaban dispuestos a realizar. Circunstancia que, eso sí, puede contribuir a que el brasileño continúe formando un muro atrás con su compañero Koundé, pues el Sevilla sólo lo vendería por una cifra rompedora.