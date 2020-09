'Forever and Ever': el Sevilla se despide con honores de su 'Mago'

Este viernes, Banega dice adiós. El Sevilla despide a su 'Mago', que será recordado 'Forever and Ever' por su exquisitez a la hora de domar la pelota y por sus medidas asistencias, las tres últimas, en el camino hacia la sexta Europa League de la entidad, la tercera de su palmarés. "Me voy dejándolo todo y tocando plata", decía sobre el césped de Colonia. Hoy, el rosarino pronunciará sus últimas palabras como nervionense en una despedida con los honores que se merece un futbolista de su talla, la mejor que permite la pandemia.

Banega dirá adiós al club en el que más feliz ha sido en una rueda de prensa telemática que tendrá lugar en torno a las 12:30 horas de hoy y que se podrá seguir en directo en los medios del Sevilla. No estará solo, le acompañarán tres pesos pesados de la entidad como son el presidente, José Castro; el director general deportivo, Monchi; y el entrenador, Julen Lopetegui.

El club ha ido adelantando este doloroso adiós recordando sus números en cinco temporadas divididas en dos etapas, dos desde su llegada en la 14/15 y otras tres después de su regreso en la 17/18 procedente del Inter. Ha disputado un total de 238 partidos: 155 en Primera y 25 en la Copa del Rey, llegando hasta la final en 2016 y 2018 y 57 en competiciones europeas (16 de la Liga de Campeones y 40 de la UEFA Europa League, además de una final de la Supercopa de Europa).

Además, ha celebrado un total de 28 goles y 37 asistencias. Banega, resaltan los medios del Sevilla, se despide como el segundo jugador argentino que más veces ha vestido como blanquirrojo en Primera, únicamente por detrás de Diéguez (203), y como el sexto extranjero de la historia de la entidad, quedándose a tan solo uno de Escudé (239).