La fiel y fructífera cita veraniega de Monchi con el gol

Monchi obró una renovación profunda de la plantilla en el verano de 2013, con numerosas caras nuevas y la remodelación completa de la delantera, con la llegada de Rusescu, Bacca y Gameiro. A partir de ahí comenzó un idilio estival con el gol que se prolonga hasta hoy y en el que Monchi nunca ha faltado a su cita en verano. De hecho, desde aquella fecha siempre ha reforzado la delantera en esta ventana de transferencias como director deportivo blanquirrojo, casi siempre con más de un punta.

Costumbre que ha reportado mucho rédito y éxito a Nervión, con el aterrizaje de delanteros que han marcado una época en el Ramón Sánchez-Pizjuán y contribuido considerablemente a los títulos conseguidos. En total, en los últimos cinco mercados veraniegos al frente del Sevilla, sin contar el actual, el de San Fernando ha firmado a diez arietes en estas fechas, a los que hay que sumarles a Jovetic, enero de 2017, y En-Nesyri, el pasado invierno.

Esta labor ha permitido a los sevillistas disfrutar de Bacca, Gameiro, Ben Yedder o el propio Aspas, que aprovechó las pocas oportunidades que tuvo con Emery. No todas las apuestan han salido bien, lógicamente, pero, en global, el resultado es de los más satisfactorio. Después de los tres mencionados en 2013, el verano siguiente llegaron Aspas y en 2015 Immobile y Llorente. Ya en 2016 fue el turno de unos de los mejores delanteros que han pasado por Nervión, Wissam Ben Yedder, acompañado de un Vietto que no brilló pero que acabó con 10 goles.

La salida del franco-tunecino obligó a Monchi a potenciar nuevamente la delantera, en la que ya se encontraban Munir y Dabbur, fichajes de Caparrós, y trajo a De Jong y Chicharito. El azteca no cuajó pero el holandés ha resultado decisivo al final acallando muchas críticas.

Ahora, también con En-Nesyri en nómina y la vuelta de Carlos Fernández, Monchi 'amenaza' con faltar a su tradicional y fructífera cita estival con el mercado de los delanteros a tenor de sus declaraciones en la presentación de Rakitic. "Tenemos a De Jong, a Carlos Fernández, a En-Nesyri, a Munir... ojalá todas las posiciones estuviesen igual de bien cubiertas. En el Sevilla trabajamos con alternativas para cualquier movimiento que haya en cualquier posición, pero a día de hoy no vemos necesidad de traer a nadie para reforzar la delantera".

Una declaración de intenciones que, no obstante, no descarta que vuelva reforzar el ataque, pues en Nervión no se cierran a la venta de Carlos Fernández si llega una oferta suculenta. De hecho, Monchi, desde hace tiempo, rastrea el mercado de puntas por si finalmente se decide a continuar con la tradición.

En esta galería puede consultar todos los delanteros que ha fichado Monchi en los últimos cinco veranos al frente del Sevilla.