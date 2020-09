Acuña va a tope mientras desde Argentina avisan al Sevilla

Hace menos de 48 horas que llegó a Sevilla y no sólo es ya uno más de la plantilla sevillista sino que ya se pone en forma junto a sus compañeros en Pinatar Arenas. Marcos Acuña ya se prepara para la Supercopa de Europa con un entrenamiento específico, pues para incorporarse al grupo necesita dar dos negativos PCR en 48 horas, algo que no le ha dado tiempo a hacer.



El lateral argentino trabaja a fondo y, si no ocurre nada, estaría disponible ya para Lopetegui en el amistoso de este viernes ante el Athletic, en el que el técnico guipuzcoano hará pruebas más serias de cara al partido ante el Bayern, ya que no tendrá más oportunidades de hacerlo antes del día 24.



La presencia del internacional argentino en el once dependerá de cómo lo vea Lopetegui y de cómo esté físicamente, pues en las últimas semanas ha estado entrenándose en solitario en las instalaciones del Sporting de Portugal mientras se cerraba su fichaje por el Sevilla.



Mientras tanto, su fichaje tenia eco en Argentina, donde es un jugador muy conocido por ser un habitual en la Albiceleste. Y, en especial, en un Racing Club de Avellaneda donde es un ídolo y que es uno de los clubes, junto a Ferro Carril Oeste, que va a recibir dinero por su traspaso. Desde allí, mandaban un mensaje al Sevilla y le recordaban lo que se llevan.



Hola @SevillaFC. Ficharon a un crack como jugador y persona.



Disfrutenlo mucho, pero cuidenlo porque tiene que volver a Avellaneda.



¡Los vamos a estar alentando! ???? pic.twitter.com/0knmH5geqH — Racing Club (@RacingClub) September 15, 2020