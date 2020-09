Diego Carlos habla claro sobre su futuro en Nervión.

Es lo que los sevillistas querían escuchar. Un mensaje alto y claro de Diego Carlos sobre su futuro en Nervión. Se ha hablado mucho el interés de equipos poderosos y su posible salida este verano después de una temporada excepcional en su primer año como nervionense. Pero, a día de hoy, en un mercado con pocos movimientos multimillonarios por la crisis del coronavirus, todo apunta a que el Sevilla retendrá al brasileño.

No en vano, Diego Carlos da por hecho que seguirá a tenor de sus declaraciones, pues ya habla de lo que espera de esta temporada con la camiseta sevillista. "Mi objetivo está con el Sevilla. Tengo contrato y aquí estoy. Esperemos tener un año espectacular", señaló en Cope el central, que reitera que es muy feliz en un club tan ambicioso y ganador como el nervionense: "Estoy muy contento, con sueños de buscar más títulos. Aquí soy feliz. Todos los que trabajan en el Sevilla son excelentes personas".

No obstante, Diego Carlos entiende que no todo está en su mano y que en el fútbol nunca se sabe, si bien afirma estar muy tranquilo y concentrado en el Sevilla: "En el fútbol no sabemos lo que puede pasar. Es una situación complicada. Estoy muy feliz en el Sevilla. No sé lo que puede pasar al final del mercado. He hablado con mis agentes, no quiero especulaciones. Estoy trabajando con el Sevilla".

En lo referido a los objetivos en la 20/21, el defensa no le pone ningún límite al Sevilla de Lopetegui, porque ve al equipo capaz de aspirar a lo que se proponga: " Estamos para pelear por todo, vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a luchar todos los objetivos".