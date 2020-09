La otra clave del Sevilla de Lopetegui, analizada por sus artífices

"Para volver a sentirnos juntos dentro del terreno de juego necesitamos esta acumulación de minutos para que el día 24 el partido pueda ser óptimo. Es necesario tener siempre un rival enfrente, querer superarlo, competir, etc. Este equipo tiene ese chip, ese ADN. El jugador necesita tener dificultades enfrente", señalaron respecto al partido del Levante Conde y Caro, que agregaron, al respecto: "Era la línea de lo que esperábamos, incluso en. Para nosotros es importante la optimización de las cargas y que estos partidos hayan sido, o estén siendo, escalonados, es porque es importante ser preciosos y pulcros en la gestión de carga.".

Además, dejan claro que el trabajo realizado no está enfocado a la final de la Supercopa, sino a una visión mucho más global. "No estamos trabajando para el día 24, sino para el equipo y para una temporada con una exigencia muy alta y con una demanda de sacrificio y adaptación, de nuevo, importante. Tenemos por delante un calendario diferente, competiciones de máximo nivel€ La exigencia crece y la preparación del equipo no difiere de lo que veníamos haciendo, pero sí que se presenta una complejidad muy alta y nos estamos preparando lo mejor posible, como dice el míster, para la primera curva, que es la del día 24, que vamos a cogerla de la mejor forma posible. Después, el 27 hay otra con otra dirección y habrá que enderezar el volante hacia donde toque€ y así", apuntaron los preparados físicos, que concluyen con esta afirmación: "Hay que ir curva tras curva y estar preparados para lo que venga y seguir pensando en una temporada larga y complicada y que nos va a exigir de nuevo lo mejor por parte de todos".