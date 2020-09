En-Nesyri quiere "más goles" y le hace una petición a Lopetegui.

En el esquema habitual de Lopetegui sólo hay cabida para un delantero. Pero en el primer y penúltimo test de esta extraña y corta pretemporada para el Sevilla FC, el técnico vasco varió su sistema para buscar la remontada ante el Levante con dos puntas. Y el resultado no pudo ser más positivo, mejorando con creces la imagen del primer tiempo para acabar venciendo 3-2 a los granotas.

No parece, de todos modos, que ese recurso vaya a convertirse a partir de ahora en el dibujo predilecto de Lopetegui, pero uno de sus delanteros, Youssef En-Nesyri, no esconde que se encuentra más cómodo compartiendo ataque con De Jong: "Me gusta jugar con dos delanteros, es más fácil con uno que baje y otro que rompa€ es más fácil llegar a portería".

"Quien juega depende del míster, pero siempre hay que estar pendiente y, cuando entras, dar todo lo positivo al equipo para ganar los tres puntos. Somos muchos y buenos jugadores, lo importante es tener los once que juegan y, en el banquillo, más jugadores que ayuden en la segunda parte", añadió el internacional marroquí en los medios oficiales del club sobre la competencia existente, consciente de que debe autoexigirse a sí mismo para mejorar sus registros goleadores (hizo seis tantos la pasada campaña en 26 partidos).

"Con el trabajo llega todo. Hemos ganado un título y espero ganar muchos más con este equipo. Siempre hay que seguir trabajando para llegar a donde tú quieres. El Sevilla es un club muy grande y estoy contento de estar aquí. Aquí me encuentro bien, estoy contento, pero tengo que seguir trabajando y dando más a este club. Me faltan más goles. Hemos comenzado muy bien la pretemporada, pero me falta mucho. La cifra de goles no tiene que parar, hay que seguir con ganas e ilusión de meter más goles. Y trabajar más", señaló el ex del Leganés, que vio puerta en el amistoso ante el Levante.

Su mirada, como la de todos, está ya puesta en la Supercopa de Europa ante el Bayern, la cual afronta con la máxima ilusión: "Me encuentro muy bien y con ganas de que llegue ese día. Veo muy bien al equipo, está entrenando muy bien física y técnicamente, todo está perfecto para el partido. Es un partido muy bonito, vamos a ir con todo para ganarlo. No tenemos miedo. Ellos tienen a Lewandowski, pero nosotros también vamos a ir con todo. Trabajamos para llegar al 24 con ganas y levantar ese título, para mí, muy grande, levantaría dos títulos en dos meses€ Va a ser un día increíble. Será un partido difícil, pero vamos a estar ahí".