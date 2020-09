La importante diferencia entre lo que ofrece el City y lo que pide el Sevilla FC por Koundé

Aunque "el mercado está muy parado", en palabras de Monchi, y en el Sevilla FC no esperaban una gran oferta por alguno de sus baluartes, lo cierto es que aún restan más de dos semanas para que acabe el plazo para fichar y resulta complicado asegurar la continuidad de algunos de los mejores pupilos de Lopetegui.

Estaba tardando en aparecer el interés de un 'gigante' por Jules Koundé, que a sus 21 años acabó la pasada campaña a un nivel espectacular, pero ya ha hecho acto de presencia. Se trata del Manchester City, que según el 'Daily Mail' ya ha realizado un primer sondeo por el central francés, recibiendo una firme respuesta por parte del Sevilla FC, que ha remitido a su cláusula de rescisión de 90 millones de euros.

En Nervión, como es habitual, nunca cierran la puerta a un gran traspaso. Ha sido el 'modus operandi' en todo este tiempo de bonanza económica y deportiva. Pero en esta ocasión, no dejarán salir a sus estrellas por menos de lo que consideran que valen, por más que el mercado esté a la baja por las consecuencia de la pandemia.

Así, las diferencias en estos momentos son importantes, pues según ha podido saber ESTADIO, la idea del City, que también tuvo en su agenda a Diego Carlos, es gastarse 55 millones de libras (en torno a 60 de euros) en la contratación de un central, que es lo que han ofrecido por Koulibaly y lo que el Nápoles no acepta, de ahí que Koundé sea su 'plan B'.

El conjunto que entrena Guardiola espera obtener esos 60 millones con la venta de Stones, cifra que podría incrementar con el traspaso de Otamendi, por el que esperan recaudar entre 8 y 10 kilos, con Oporto y Lazio como principales interesados, ya que Betis y Valencia no llegan a esas cantidades. Otras informaciones, en cambio, aseguran que el central argentino podría ser utilizado por el City para intentar abaratar el fichaje de Koundé, como apunta 'The Telegraph', aunque parece difícil que Monchi acepte un pago en 'especias', amén de que el sueldo de Otamendi no es nada asequible.

Mientras tanto, el Sevilla FC cuenta con la tranquilidad de que el defensor francés no forzará en ningún momento su salida. Es más, como ha declarado en su reciente entrevista con ED, su deseo no es otro que quedarse en Nervión, idea también expresada por Diego Carlos u Ocampos. A ninguno de ellos, pese a todo, le faltan 'novias' y todo puede pasar hasta el 6 de octubre. La salida de alguno sería un duro golpe, pero a su vez inyectaría la liquidez necesaria para rematar una planificación en la que no se invertirá mucho más si no hay traspasos, pues el balance en estos momentos es de 44 millones en negativo. Monchi, mientras tanto, maneja todos los escenarios posibles.