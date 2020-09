Joan Jordán: "Mentalmente, hay pocos equipos que sean mejores que nosotros"

"Sabemos que ellos son un gran equipo. Si no el mejor de Europa, de los mejores. No sé qué pensarán ellos de nosotros, pero seguramente se pondrán en la piel de la que será un partido duro. Queremos seguir en la onda en que terminamos el año pasado, ser un equipo reconocible y luchar en la final por un título que nos merecemos. Vamos a intentar ponérselo muy difícil y, por qué no, ganar. Nos presentamos con ilusión, con ambición, pero con humildad. Si no somos nosotros mismos, será más difícil. Trataremos de hacer las cosas con la máxima eficacia posible, tanto con balón como sin balón", apuntaba este martes en Onda Cero Sevilla el centrocampista del Sevilla FC Joan Jordán, que analizó los pormenores de la cita del jueves en Budapest.

"Hay que tener respeto a todos, desde el Bayern al Valladolid, el Eibar, el Manchester United, el Inter o los Wolves. Enfrente tendremos a un rival enorme. Prepararemos el partido para intentar hacerles daño. Jugamos ante uno de los grandes, así que mejor, porque se verá un gran partido", añadía el catalán, sin miedo ante un encuentro exigente: "No miramos en qué les podemos ganar, sino en ir con todo. Mentalmente, hay pocos equipos que sean mejores que nosotros. Es nuestra identidad; somos el Sevilla FC. El año pasamos muchas adversidades y las superamos. Ahora, nos viene otra final y buscaremos sobreponernos a los momentos difíciles que se presenten".

Rememorando su aterrizaje en Nervión, el ex espanyolista se sinceraba: "Si me hubieran preguntado hace año y pico, cuando fiché, habría dicho que todo lo que hemos conseguido era muy difícil. Es una pasada... Estoy en un club muy grande en Europa. El clima que hemos creado en el vestuario y con la afición es muy bonito. Nos hemos ganado el derecho a soñar, a jugar la Champions y a pelear por todo. Se ha confeccionado una gran plantilla, con mucha competitividad en todos los puestos. Estoy seguro de que será un buen año".

Aunque serán minoría (500 Vs. 3.000), Joan Jordán está seguro de que la afición nervionense en el Puskás Arena "se van a escuchar" de forma atronadora: " Los vamos a notar. Tenemos ganas de que pronto pueda volver la gente a nuestro estadio". Respecto a los "apenas 15 días de vacaciones", al medio se le pasaron volando: "Los diez primeros me planteé desconectar al máximo, dejar incluso apartado el móvil, porque sabía que enseguida nos llegaba esta final. Fíjate Munir, el pobre, que se acaba de reincorporar a los entrenamientos y va a llegar un poco justo".

Por último, Jordán se deshizo en elogios hacia su nuevo compañero y posible competencia en la parcela ancha: "Rakitic siente este club muchísimo. Siempre ha dicho que quería volver. Su sintonía con la afición es especial. Parece que nunca se fue; se le nota en el día a día y en los partidos. Encantados de tenerle aquí, porque Ivan es 'Top'. Ojalá le saquemos el máximo rendimiento, porque será en beneficio del club y del equipo".